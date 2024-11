Javier Hernández habló del problema que tuvo con Yamid Amat, “no fui capaz de conciliar”

Javier Hernández Bonnet es uno de los periodistas, comentaristas y narradores más reconocidos en Colombia, ya que cuenta con una experiencia de más de 20 años estando frente a las cámaras, lo que ha traído consigo no solo amplios conocimientos, sino también una atención por parte del público. Actualmente, es una de las fichas más importantes en Noticias Caracol desde la sección deportiva, sin dejar de lado, su rol en producciones como el ‘Blog Deportivo’, en ‘Blu Radio’.

Si bien, la mayor parte del mundo ha estado haciendo parte de los encuentros deportivos más importantes y de ser quien le brinda las noticias deportivas a los televidentes, en ocasiones también hay espacio para compartir sobre su vida privada y aquellas situaciones por las que ha enfrentado. Pues, hace pocos días, estuvo haciendo parte del programa ‘Bravissímo’ de City TV, revelando diferentes detalles al respecto.

Sin embargo, uno de los que terminó llamando la atención fue cuando Javier se refirió al malentendido que tuvo con Yamid Amat, quien durante 33 años estuvo al frente del noticiero CM&: “Nunca he hablado de esto. En el libro hay un episodio con Yamid Amat que yo decidí irme en un conflicto que tuve con él. Lo sigo reconocimiento como un genio, un maestro de la televisión y después con el paso del tiempo digo oiga, yo fui tan irresponsable que no fui capaz de conciliar ese conflicto (…) Yo me radicalicé (…) Sí, sí, tuvimos una confrontación, pero él es un hombre de una gran nobleza porque cuando se sube la espuma cuando se baja él abre caminos para que se vuelva a restablecer. Fui muy radical (…) He hecho ese examen y digo que irresponsable fui”.

Finalmente, el periodista de Noticias Caracol resaltó que en medio de la distancia y durante un triunfo de la Selección Colombia que fue sobre el 2001 o 2002 tuvieron un encuentro, donde Yamid le terminó pidiendo hacer parte de su programa e incluso durante su cumpleaños le dedicó unas sentidas palabras.

¿Cuántos hijos tiene Javier Hernández Bonnet de Noticias Caracol?

El periodista de Noticias Caracol, Javier Hernández, tiene tres hijos como lo son Alejandra, Juan Pablo y Sofía, quien es la menor de la familia y es fruto del actual matrimonio de Javier con la también periodista Carolina Romero. A pesar de que no suele compartir muchos momentos junto a ellos, deja en evidencia el amor que siente por ellos.