“Siempre ha estado”, Alerta aclaró la razón por la que visitó a Epa Colombia en la cárcel y defendió a Yina Calderón

Juan Ricardo Lozano es el nombre del reconocido humorista, Alerta, quien por años ha hecho parte de la televisión colombiana, participando en programas como ‘Sábados Felices’, también en La Luciérnaga de Caracol Radio y su más reciente proyecto, ‘La Casa de los Famosos’ en su segunda temporada.

PUBLICIDAD

Puede leer: Gustavo Petro le pidió al Ministro de Justicia sacar a Epa Colombia de la cárcel: “ayúdeme”

En el reality de RCN compartió con Yina Calderón con quien a pesar de que no tuvo mucha cercanía, hoy se reunieron junto con la Toxi Costeña y mostraron que tras el fin del programa tienen una gran amistad. Esto después de que en la tarde del jueves 24 de julio, el humorista compartiera una fotografía en su Instagram al lado de Epa Colombia, al visitarla en la cárcel El Buen Pastor. Junto a la imagen puso la descripción: “Muy fuerte y valiente HOY DE VISITA @epa_colombia”

¿Por qué Alerta pudo visitar primero a Epa Colombia en la cárcel?

Ante el post, más de uno señalo entre burlas que Alerta pudo visitar primero a Daneidy que su propia amiga, Yina:“Alertica sin alardear ya fue a visitar a epa mientras otros con un drama y una cosa no han podido”, “Alerta si Yina te escribe para saber de ella la dejas en visto gracias”, “¿Por qué Yina dice que epa no quiere ver a nadie ni siquiera a la mamá y que ella no ha podido ni ir a visitarla? Pero vea a alerta ahí con ella."

Le puede interesar: Exprotagonista de Nuestra Tele dio detalles del asesinato del padre de su hijo

Por lo que hoy en su reunión, Yina Calderón compartió una historia con el humorista donde explicaron la situación. “La visita mía se agilizó debido a mi trabajo como abogado y estaba haciendo otras diligencias, eso ocasiono que pudiera saludar a Epa, pero Yina siempre ha estado con el corazón en la mano, tratando de entrar y de abrazar a su gran amiga Epa, es la verdad."

Por lo que Yina respondió que ya no estaba brava entonces con su amiga, pues han surgido varios rumores de que ella no ha podido verla es porque Epa Colombia le negado las visitas.