Ritual de Mhoni Vidente para el 1 de enero de 2026: así se activa la riqueza total

Mhoni Vidente aseguró que 2026 será “el año del cero”, una etapa para reiniciarse por completo y atraer estabilidad económica, protección y abundancia. Para ello, compartió un ritual especial que debe realizarse el 1 de enero, con fe y enfoque total, con el objetivo de activar la riqueza desde los primeros días del año.

La astróloga explicó que se trata de un ritual sencillo, pero poderoso, pensado para asegurar trabajo, dinero, salud, amor y equilibrio emocional durante todo el 2026.

¿Por qué 2026 es el año del reinicio?

De acuerdo con Mhoni Vidente, el próximo año marcará un cambio profundo: cerrar ciclos, limpiar energías negativas y comenzar desde cero. Por eso, el ritual está enfocado en eliminar envidias, malas vibras y bloqueos económicos, invocando la protección del Arcángel Miguel.

La clave, señala, es realizarlo con convicción el primer día del año, ya que esa fecha define la energía que acompañará los siguientes 12 meses.

Los elementos clave del ritual de abundancia

Mhoni Vidente indicó que para activar la riqueza se necesita:

Una veladora roja

Un plato forrado con papel aluminio

Una copa de cristal con agua

Incienso de siete machos o de sándalo

Cerillos de madera

Un billete de la máxima denominación del país

del país Perfume personal

Canela en polvo

Tequila, ron o mezcal

Loción original de siete machos

Todos los elementos, explicó, están relacionados con la prosperidad, la limpieza espiritual y la protección energética.

El ritual paso a paso para atraer dinero en 2026

El 1 de enero, se debe tomar el billete elegido y colocarle perfume personal y loción de siete machos. Con él, la persona debe limpiarse el cuerpo tres veces, rezando un Padre Nuestro y un Ave María, mientras visualiza riqueza, estabilidad y sorpresas positivas en el dinero.

Después, el billete se coloca dentro del vaso con agua. La veladora roja se unta con perfume, se toma con ambas manos y se invoca al Arcángel Miguel, pidiendo un año bendecido y libre de malas energías. La veladora se enciende sobre el plato, rodeada de canela en polvo.

La casa debe limpiarse durante cinco días consecutivos, del 1 al 5 de enero, trapeando con loción de siete machos y rezando el Salmo 91, de adentro hacia afuera. La veladora permanecerá encendida durante ese periodo.

El billete amuleto que protege todo el año

Una vez consumida la veladora, el billete se saca del agua, se deja secar y se guarda en la cartera como amuleto de abundancia para todo el 2026. La loción de siete machos, según Mhoni, debe seguir utilizándose cada día primero de mes como protección energética.

Mhoni Vidente afirmó que este ritual ha sido utilizado por generaciones y que, realizado con fe, ayuda a superar un año que será complicado, pero lleno de oportunidades.

“Viene un año difícil, pero bendecido. Háganlo con fe y verán cómo el 2026 empieza a brillar con abundancia, estabilidad económica y protección”, aseguró la vidente.