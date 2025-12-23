Cayó la lotería con números de Diomedes Díaz en el aniversario de su muerte este lunes: lo hizo de nuevo

Este 22 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Diomedes Díaz, considerado por millones de seguidores como el máximo exponente de la música vallenata. A más de una década de su partida, “El Cacique de La Junta” sigue presente en la memoria colectiva de Colombia, no solo por su legado musical, sino también por las múltiples creencias populares que rodean su vida, su muerte y hasta los números que marcaron su historia.

En esta ocasión, la conmemoración coincidió con un hecho que despertó sorpresa y conversación en redes sociales. El sorteo de la lotería El Paisita Noche, realizado el lunes 22 de diciembre de 2025, arrojó como número ganador el 1957, acompañado del animal Perro. De inmediato, seguidores del artista asociaron el resultado con el año de nacimiento de Diomedes Díaz, quien nació precisamente en 1957, lo que avivó comentarios, mensajes y teorías cargadas de simbolismo.

Diomedes Díaz dio número ganador en lotería el día del aniversario de su muerte en Colombia

La coincidencia tomó aún más fuerza al registrarse exactamente en la fecha en la que se recuerdan 12 años de la muerte del cantante, ocurrida el 22 de diciembre de 2013. Cada año, este día se convierte en una jornada de homenajes, publicaciones y recuerdos, donde fanáticos, músicos y familiares evocan la figura del intérprete que marcó una era del vallenato.

Los “números del Cacique”, una tradición que se repite

En el imaginario popular, este tipo de coincidencias forman parte de los llamados “números del Cacique”, una práctica arraigada entre seguidores que asocian cifras específicas con momentos clave de la vida del artista. Entre los números más mencionados están el 0526, correspondiente al 26 de mayo, fecha de su nacimiento; el 1222, día de su fallecimiento; y el 1108, número relacionado con su tumba en el cementerio Jardines del Ecce Homo, en Valledupar.

Esta tradición suele ser reforzada cada año por Joaquín Guillén, exmánager y amigo cercano de Diomedes Díaz, quien comparte en redes sociales listas de números de la suerte durante fechas emblemáticas como el 22 de diciembre y el 26 de mayo. En ocasiones anteriores, la expectativa ha sido tan alta que algunas loterías llegaron a bloquear números asociados al artista debido a la masiva apuesta de sus seguidores.

Mientras algunos interpretan estos hechos como señales cargadas de misticismo, otros los atribuyen simplemente al azar. Sin embargo, el resultado 1957 volvió a demostrar cómo la figura de Diomedes Díaz trasciende la música y se instala también en las rutinas, supersticiones y creencias populares de miles de colombianos.

Cómo murió Diomedes Díaz

Diomedes Díaz falleció el 22 de diciembre de 2013, a los 56 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio producto de un infarto agudo de miocardio, mientras dormía en su residencia en Valledupar. Su pareja de entonces, Consuelo Martínez, fue quien notó que no respiraba y solicitó ayuda médica, pero al llegar a la clínica los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.

El artista enfrentaba desde años atrás graves problemas cardíacos y había sido sometido a cuatro cirugías en las válvulas del corazón. Además, padeció el Síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que afectó seriamente su salud, aunque nunca logró apartarlo de la música ni de los escenarios.

Su muerte se produjo pocas semanas después del lanzamiento de su último álbum, ‘La vida del artista’, que incluyó canciones como ‘El hermano Elías’, ‘Ay, la vida’, ‘Aquí está lo tuyo’, ‘Humilde viajero’ y ‘Hasta el fin del fin’, temas que hoy siguen reafirmando por qué el Cacique de La Junta continúa vivo en el corazón del vallenato.