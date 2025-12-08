¡Ay ombe mor!: Feid dio concierto gratis en Medellín y se llevó a Silvestre Dangond; cantaron vallenato corta venas

Salomón Villada Hoyos, más conocido como Feid, es uno de los exponentes más grandes del reguetón global; artista paisa que en la Noche de Velitas decidió tener un acto de reivindicación con aquellos que lo ayudaron a forjar lo que es hoy, dándoles un concierto totalmente gratuito a los habitantes del sector de Buenos Aires en Medellín, evento en el que tuvo en tarima nada más y nada menos que a Silvestre Dangond, con quien cantó vallenato; mismo que le dejó un sentido mensaje a los asistentes basado en su infancia.

El intérprete de ‘Luna’ no quiso pasar desapercibida esta fecha y se llevó a la zona de ‘Las Mellizas’ a un gran conbo de DJs y cantantes de renombre como; DJ Fla, DJ Evento, DJ Sebaxxs, JhayP, Fernándo González, Ñejo y Los Hermanos Aicardi; show que inició a las cinco de la tarde y que finalizó a las 6:00 a.m.

Precisamente el tener a Dangond en esta presentación fue todo un ‘capricho’ cumplido para el ‘Ferxxo’, hasta el punto que se le midió a sacar su sazón vallenato y cantó junto a Dangond el tema ‘Que no se enteren’ del álbum ‘El Original’ lanzado en 2008. Fue tal la emoción de Silvestre de estar allí que le regaló las siguientes emotivas palabras a Feid y a los presentes:

“Ámense todo lo que puedan, quiéranse y no esperan a que alguien los ame, ámense ustedes mismos, respétense ustedes mismos. (...) Lo que me pasó antes de llegar acá fue increíble, me hizo llorar. Cuando entré al barrio y vio las ollas de sancocho en la calle, y vi la comunidad entera bailando, me hizo sentir cuando era un niño libre de juicios, cuando era un niño feliz e inocente, gracias”, expresó el guajiro.

“No sabíamos que necesitábamos este junte”, “Las mejores Navidades son en Medellín”, “Que bonito que siempre se devuelvan a sus raíces en estas fechas”, “Tremendo regalo de Navidad anticipado”, y “Que chimba de sorpresa”, fueron algunas de las reacciones en redes.