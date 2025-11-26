Todo lo que necesita saber para el estreno de la quinta y última entrega de Stranger Things

El 15 de julio de 2016, Netflix estrenó una de sus más grandes obras de la mano de los hermanos Duffer: Stranger Things. La serie, que inició con la desaparición de Will Bayers, se convirtió en un fenómeno cultural instantáneo al evocar con maestría la estética, la música y el espíritu del cine de los años ochenta. Esta 2025 la fiebre por la historia de Hawkins está más viva que nunca debido al estreno de su quinta y última entrega.

Muchos de sus fans repitieron las cuatro temporadas para estar al día con la nueva temporada, pero otros quizá no recuerdan eventos claves que se conectaran con los nuevos acontecimientos de la serie. Por lo que aquí hay algunos aspectos claves para refrescarse y retomar la serie con total conocimiento.

¿Cómo inició todo en Stranger Things?

La primera temporada, estrenada en 2016, nos ambienta en el año 1983 con la repentina desaparición de Will Bayers, después de estar en una partida del juego de roles llamado Dungeons & Dragons junto a sus amigos: Mike, Dustin y Lucas. En la búsqueda del pequeño Will, su grupo amigos encontró a Once (Millie Bobby Brown), una niña que estaba en un laboratorio por sus poderes psíquicos y quien siempre saca todos sus amigos de apuros.

La pequeña accidentalmente abrió las primeras brechas hacia lo que se conoce como el Upside Down, una versión oscura y distorsionada de Hawkins, la cual se ha convertido en el epicentro del conflicto durante toda la historia. Su conexión con el inframundo la ha convertido tanto en arma como en objetivo de los monstruos que allí habitan.

Al final de la temporada que inició todo, Joyce (madre de Will) junto al sheriff Hopper, lograron sacar a Will del otro lado, mientras que Once desaparece y personajes como Nancy, Jhonatan y Steve se dan cuenta de la existencia de este inexplorado lugar.

El Mind Flayer llega a Hawkins

El salto que tiene a la segunda entrega es de tan solo un año, es decir, 1984, y aunque Will regresó a casa, empieza a sufrir visiones del Upside Down y de una entidad mucho más poderosa: el Mind Flayer, que más adelante logra poseerlo. El laboratorio continúa experimentando, abriendo grietas que permiten la entrada de amenazas como los famosos demogorgones.

Le puede interesar: Esta es la edad actual del elenco de Stranger Things, tras casi 10 años de su estreno

Por su parte, Once encuentra un hogar al lado del Sherrif Hopper, quien la cuida y la mantiene en secreto, pero también Eleven descubre su pasado y fortalece sus poderes para cerrar el portal que una vez más estaba abierto, mientras el Mind Flayer queda atrapado… pero no derrotado. Con el paso de cada temporada, los pequeños van creciendo y cada uno explorando sus roles dentro de la trama.

La invasión silenciosa

Un año más en Hawkins donde la vida de sus personajes parece normal con la apertura del nuevo centro comercial Starcourt, dando un toque pop y de color, además de romances entre los ahora adolescentes y en parte descubrimiento sobre sí mismos. No obstante, los rusos están operando en secreto para reabrir un portal al Upside Down.

El Mind Flayer que volvió aparecer controla a múltiples habitantes del pueblo para crear un gran monstruo físico, esto por medio de Billy, hermano mayor de Max. La batalla final en Starcourt es devastadora y pone a todos los grupos a trabajar en equipo, pero aparentemente Hopper muere, aunque una escena posterior revela que está vivo y en manos de los rusos.

Vecna revela el origen del terror

Esta cuarta temporada divide a la historia entre tres locaciones: Hawkins, California y Rusia. En California se encuentra Joyce junto a sus hijos y Once, quien no solo perdió sus poderes sino que a su figura paterna también. En Rusia, Hopper está luchando por sobrevivir, pero también le hace una llamada a Joyce para que vaya a rescatarlo junto a Murray y nuevos personajes.

Mientras tanto, en Hawkins, unos terribles asesinatos ponen al grupo a buscar el responsable, un nuevo villano: Vecna. A través de Once, en el intento de recuperar su poder, descubrimos que Vecna es en realidad Henry Creel / 001, el primer niño experimentado en el laboratorio.La temporada termina con Hawkins gravemente dañado: las barreras entre mundos se rompen, desatando una invasión directa del Upside Down.