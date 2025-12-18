Daniela Ospina no perdonó a hinchas de Nacional que quieren ver retirado a su hermano David Ospina

Nacional sigue mostrando su supremacía en la Copa Colombia, ganando su octavo trofeo de esta competición en la noche del pasado miércoles 17 de diciembre, y lo hizo nada más y nada menos que con victoria frente a su rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín. Tras este ‘cotejo’, Daniela Ospina salió a defender a su hermano, el arquero David Ospina.

Los ‘verdolagas’ se llevaron esta Copa con un solitario gol de Andrés Román, que resultó suficiente para seguir demostrando su supremacía en el Clásico Paisa: aunque la violencia se tomó el Atanasio Girardot, por lo que los ‘verdes’ no pudieron recibir el trofeo ni las respectivas medallas frente a su gente; algo que sí sucedió al finalizar la noche en un encuentro privado con las directivas, familiares y organizadores del torneo.

Aunque las miradas se volcaron a los reprochables actos tanto dentro como fuera del escenario deportivo, los fanáticos más fieles corearon el nombre de David Ospina a modo de agradecimiento; jugador que en su retorno a la escuadra fue criticado por quienes creían que a sus 37 años no mostraría un gran nivel.

Ante esta perspectiva y la manera en la que ‘Davincho’ ha cerrado bocas, su hermana Daniela, lo salió a defender con unas contundentes palabras.

“Hablan... Te retiran, te critican y tú en silencio, con mucha resilencia con profesionalismo, humildad, nunca pasas por encima de nadie y siempre eres un caballero dentro y fuera de la cancha. Qué privilegio me ha dado la vida de ser tu hermana, de conocer tu historia y ver como manejas cada situación con tanto amor y respeto”, expresó Daniela.

“Nunca estás en un escándalo, vives para tu familia y los tuyos eres honesto, trabajador y un señor y aquí me quedaría jalando lo que pocos reconocen o ven en ti. Quizás viene en algún momento tu retiro, pero eres Líder, eres trabajo honrado y honesto y por eso estás donde estás. 20 años de carrera”, añadió.