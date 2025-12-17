Valentina Ferrer confesó que Ed Sheeran fue el encargado de traerla a Colombia con su hijo Río

José Osorio Balvin, el paisa que cambio la movida del reguetón en Colombia y a nivel mundial, regresó con dos exitosos conciertos a su país, el primero en su hogar, Medellín y el segundo en la capital, Bogotá. Ambas fechas contaron con una larga lista de invitados nacionales, como internacionales, los cuales sumaron para que los conciertos tuvieran duración de más de 6 horas.

En el caso de Bogotá, el último invitado en salir a tarima, fue nada más que Ed Sheraan, con quien mantienen una buena amistad y han trabajado musicalmente en varias ocasiones. El artista británico interpretó dos de sus canciones más conocidas, pero momentos antes, Balvin fue sorprendido por su esposa, Valentina Ferrer y su pequeño hijo, Río.

Como muchos ya lo sabían, la argentina no tenía la “green card” o los permisos para salir de Estados Unidos, lugar en que residen junto al artista. Sin embargo, por medio de sus redes sociales, Ferrer contó a detalle cómo logró llegar sobre tiempo al gran concierto.

La Green Card, o formalmente conocida como Tarjeta de Residente Permanente, es la residencia legal permanente en Estados Unidos, la cual no le había llegado a Valentina y le había impedido acompañar en varias ocasiones a su esposo en diferentes eventos. Sin embargo, un día antes del concierto en Bogotá le anunciaron que estaba lista, por lo que enseguida llamó a alguien del equipo de Balvin a comentarle que no conseguía vuelos.

Esta persona le contó que Ed Sheraan viajaba de Nueva York a Bogotá, por lo que Ferrer le dijo que si había posibilidad de viajar junto a él, a lo que el británico acepto y fue así como iban en el mismo avión junto al pequeño Río. Cuando fue el momento de salir al escenario, Valentina y Río lucieron atuendos de Spiderman y J Balvin quedó totalmente sorprendido, pues su esposa le había dicho que se encontraba en otro lugar.

Finalmente, Ferrer comentó que estará unos días en su casa en Medellín, mientras José continua con sus compromisos de trabajo.

¿Cómo se conoció J Balvin con Valentina Ferrer?

Durante una entrevista, la modelo hizo una aparición para hablar un poco sobre la relación que tiene con Balvin, allí contaron que se conocieron en las grabaciones del video de ‘Sigo Extrañándote’ en el que ella es la protagonista.

Para ese entonces Valentina tenía novio y el paisa ya le “echaba los perros”, desde ese momento entablaron una amistad y cuatro años después se reencontrarían y la argentina le daría una oportunidad.

“¿Por qué la respeto tanto?, porque no copeo de fama, ni de cuentos, ni nada de eso, se mantuvo leal a su novio”fueron las palabras del cantante. Tras varios años juntos llegó su primer hijoRío y actualmente la pareja vive en Nueva Yorky frecuentemente visitan sus hogares en Colombia y en Argentina.