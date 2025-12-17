Reconocida influencer fue víctima de ‘paseo millonario’ tras coger un taxi al salir de concierto en El Campín

La inseguridad en Bogotá no da tregua e incrementa en épocas decembrinas en las que los delincuentes utilizan varias modalidades para arrebatarle a la ciudadanía sus pertenencias. Muestra de esto fue la delicada denuncia que realizó una reconocida creadora de contenido, quien aseguró fue víctima del ‘paseo millonario’ junto a una acompañante mientras salían de un concierto.

Valeria Roa, quien se dedica a realizar videos de comedia y ‘lifestyle’ en plataformas como Instagram y TikTok, aprovechó lo masivo de sus perfiles, no solo para dar a conocer lo que le sucedió recientemente tras salir de un show musical en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en inmediaciones de la Calle 53.

Mediante un video que se viralizó rápidamente, Roa dio a conocer que ante la imposibilidad de usar sus dispositivos móviles para pedir un servicio de transporte por aplicación, decidieron tomar un taxi en la calle, lo que terminó convirtiéndose en todo un martirio.

“Saliendo de un concierto teníamos los celulares descargados, tomamos la decisión de tomar un taxi y en el trayecto se subieron unos tipos de lado y lado. (..) Nos taparon los ojos, nos golpearon, nos empezaron a quitar todas las prendas y los zapatos; se aprovecharon de nosotros. Eran una banda y tenían otro carro atrás”, fue parte del relato de la joven, misma que dio a conocer que los delincuentes actúan de manera organizada con otro vehículo escolta.

“Conectaron el celular y empezaron a pedir contraseñas del Nequi, bancos e incluso el acceso de fotos ocultar para encontrar fotos íntimas. (...) La ciudad está muy insegura y la gente sabe que por esta zona se realizan este tipo de delitos, pero la gente decide no meterse en eso”, añadió Valeria, quien también fue tajante en afirmar que en principio la policía no tuvo “empatía” con su caso; y que ellos mismos le aseguraron que esta situación se presenta frecuentemente en el sector de Galerías.

Estos reprochables actos están en concordancia con las cifras presentadas por la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025, en la que la percepción de la inseguridad de los habitantes de la capital colombiana se disparó, alcanzando un alarmante 62%, números que no se habían registrado desde el 2008. A esto se le suma que la aprobación a la Alcaldía Distrital de Galán, pasó de 42% en 2024 a un 26% en 2025.

“La ciudadanía está diferenciando, reconoce transformaciones urbanas y a la vez está exigiendo mejores resultados en seguridad y gestión”, fueron las palabras del director de Bogotá Cómo Vamos, Alejandro Mariño, al conocer los resultados de la encuesta.