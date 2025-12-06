Paradoja Bogotana: la percepción de inseguridad llega a números históricos

La Encuesta de Percepción Ciudadana 2025, realizada por la iniciativa Bogotá Cómo Vamos, destapó una compleja y contradictoria realidad en la capital colombiana. Mientras que la percepción de inseguridad se dispara a niveles históricos, un repunte inesperado de optimismo, liderado por la juventud, insinúa que los bogotanos están aprendiendo a diferenciar la crisis de la calidad de vida.

La Seguridad: Una Preocupación que Toca Máximos

El principal motor de la preocupación ciudadana es, sin duda, la seguridad. La sensación de inseguridad alcanzó un alarmante 62%, la cifra más alta registrada por el estudio desde 2008. Esta crisis de confianza se refleja directamente en la gestión administrativa. La aprobación de la Alcaldía Distrital cayó de manera acelerada, pasando de un 42% en 2024 a un bajo 26% en 2025. Aunque la confianza en el Distrito mostró una leve mejoría (del 12,3% al 17,7%), la desaprobación sigue siendo un peso considerable.

“La ciudadanía está diferenciando, reconoce transformaciones urbanas y a la vez está exigiendo mejores resultados en seguridad y gestión”, explicó Alejandro Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos, resumiendo el sentir actual.

El Contraste Optimista: Orgullo y Liderazgo Juvenil

A pesar de los datos negativos en seguridad y gestión, la encuesta reveló una paradoja significativa: el optimismo y el orgullo por la ciudad están en alza.

La satisfacción con Bogotá como lugar para vivir alcanzó el 61%, un aumento de cinco puntos respecto a 2024. El optimismo general frente al rumbo de la capital escaló hasta el 48%, nueve puntos por encima del año anterior. Este vínculo emocional y cívico con la ciudad se mantiene fuerte, con el orgullo por la capital estable en 57%.

Un dato clave y prometedor es que los jóvenes se consolidan como el grupo poblacional más optimista sobre el futuro de Bogotá. Un sólido 59% de los jóvenes encuestados cree que la ciudad avanza por buen camino, una visión que contrasta fuertemente con su mayor exposición a la inseguridad, las violencias y las dificultades económicas.

Además de su perspectiva positiva, los jóvenes bogotanos están mostrando un comportamiento ciudadano más activo:

Mayor Denuncia: El 42% se muestra dispuesto a denunciar cuando es víctima de un delito.

El 42% se muestra dispuesto a denunciar cuando es víctima de un delito. Movilidad Sostenible: El 87% camina más y el 92% usa más la bicicleta.

Transmilenio Mejora en Tiempos, Pero Falla en Seguridad

El sistema de transporte masivo, Transmilenio, sigue siendo un punto crítico de insatisfacción. Los usuarios señalaron que las principales causas de su inconformidad son, predeciblemente, los robos dentro del sistema (63,7%) y la congestión de personas (66,4%).

Sin embargo, en el ámbito de la movilidad, hay una noticia positiva: la demora en los trayectos experimentó una reducción sustancial, pasando de 49,2% en 2024 a 32,1% en 2025, una mejora de 17 puntos porcentuales. Esto sugiere que las intervenciones en infraestructura y logística están aliviando, en parte, los tiempos de viaje.

Recomendaciones: Un Llamado al Clima Cívico

Ante este panorama de desafíos y oportunidades, Bogotá Cómo Vamos emitió recomendaciones claras. El director Alejandro Mariño destacó la necesidad de “aprovechar el buen clima cívico para fortalecer la cultura ciudadana y la apropiación del espacio público”, poniendo un foco especial en los jóvenes y los niveles socioeconómicos bajos.

Para la Administración Distrital, la sugerencia es clara: comunicar logros y resultados verificables en áreas críticas como movilidad, seguridad y empleo, usando datos sencillos y con seguimiento constante. En materia de seguridad, es imperativo “fortalecer la investigación criminal y la justicia oportuna con metas públicas de esclarecimiento y desarticulaciones” para recuperar la confianza de un 62% de ciudadanos que hoy se sienten inseguros.