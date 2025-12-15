De la paloterapia a la cañoterapia: Bogotanos cansados de la inseguridad tiraron a presuntos ladrones a un caño

La inseguridad en Bogotá no cesa y menos en época navideña, muestra de esto fue un video que se viralizó en las redes sociales, en las que se ve a la comunidad aledaña a un caño, golpear a dos presuntos ladrones y arrojarlos a estas aguas, sujetos que aparentemente no son de nacionalidad colombiana.

El usuario de Tiktok. ‘@andres.zuiga817′, fue el encargado de subir estás imágenes en las que se ve a estos individuos de presuntamente venezolanos, ser retenido luego de que, aparentemente, cometieran un hurto y emprendieran la huida por estas aguas residuales; sin percatarse que estaban siendo perseguidos por la ciudadanía.

En el clip se observa a algunas personas golpear con puños, palos y varillas a los implicados, quienes pedían piedad por sus vidas y, al verse en peligro, decidieron salir a correr de la turba enfurecida, mismos que los arrojaron nuevamente al caño.

“¿En qué parte de Francia fue eso?“, ”El diálogo existió hasta que se metió la señora", “Me encanta vivir en Bogotá”, “Ahora todos se van a ir a la cana por brutos”, “Muy suaves esos rolos”, “Bosakistan”, y “La Policía brilló por su ausencia”, fueron algunos de los comentarios en el clip.

Cabe señalar que, en medio de la proliferación de estos hechos, en enero de este año la Policía Metropolitana de Bogotá presentó un informe en el que detalló que durante 2024 se registraron en la ciudad un promedio de 19 capturas diarias por el delito de hurto, lo que dejó un total de 6.819 personas detenidas. Asimismo, las autoridades informaron cuáles fueron los barrios con mayor reducción de estos casos en el último año: Egipto, en La Candelaria (11); El Dorado, en Santa Fe (14); Guaymaral, en Suba (15); y El Guavio, en Usaquén (23).