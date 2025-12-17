Laura Barjum realizó importante entrevista con elenco de película de Hollywood

Laura Barjum es recordada por millones de colombianos como la Virreina Universal del año 2017. Su paso por el certamen de Miss Universo mostró como siempre Colombia resalta en estos certámenes de belleza, desde aquel momento, la carrera de Laura creció exponencialmente, apoyando causas sociales en relación con su título como Miss Colombia y Virreina Universal.

Tiempo después llegaría a las pantallas de RCN a participar en el famoso reality‘MasterChef Celebrity’ y a inicios del 2025 llegó al Canal Caracol, mostrando su nueva faceta como actriz en la nueva versión de la recordada novela ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’. Barjum le ha apostado a su carrera como actriz, rol que la llevó hasta la premier de la película de Holywood: “Avatar: Fuego y Cenizas”, tercera de la saga iniciada en 2009.

La actriz aparece en cámara junto a la estrella Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, otros personajes y el director, guionista y escritor del Avatar, James Cameron, quien fue el encargado de darle inicio a la saga que ha cautivado a miles de personas. Laura compartió el momento de la entrevista donde les expresa un “Te veo”, el cual en el mundo de Pandora es un saludo tradicional de los Na’vi, los habitantes nativos de este planeta.

Más que un simple “hola”, tiene un significado profundo que implica ver y reconocer la esencia, el alma o el verdadero ser de la otra persona, más allá de la apariencia física. Por lo que Laura le preguntó a Cameron si sonaba bien saludarlo de esta manera y de forma positiva, el director que comentó que era la manera correcta en la que se debía ver y conocer a una persona.

Ante el emocionante momento, Laura expresó en su Instagram: “Lo he dicho mil veces pero vale la pena una vez más: esta ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de este año. Como actriz y como persona… YO tuve la oportunidad de tener una conversación con estos grandes estaré un poco intensa estos días porque tengo grandes momentos para compartir contigo (...)”

¿Cuántas películas tiene el Avatar?

La saga de Avatar, contaba dos películas estrenadas, la primera lanzada en el 2009, fue la que nos introdujo en el mundo de Pandora y la cultura Na’vi, y Avatar: El Sentido del Agua del 2022, la secuela que exploró los clanes marinos. A pesar de que la productora original fue 20th Century Fox, hoy en día la franquicia pertenece a Disney tras la adquisición de Fox.

Finalmente, los fans de la saga tendrán la tercera entra, Avatar: Fuego y Cenizas este 18 diciembre en todo los cines, con una duración bastante larga.