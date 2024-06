Laura Barjum reveló cómo ha logrado superar sus decepciones amorosas

Laura González Ospina, más conocida como Laura Barjum, es una modelo, actriz, presentadora y reina de belleza. Nació en Cali el 22 de febrero de 1995. Su fama comenzó cuando ganó el Concurso Nacional de Belleza de Colombia en 2017, lo que la llevó a representar al país en el certamen Miss Universo, donde quedó como primera finalista.

Hace once años, Laura llegó a Bogotá para estudiar arte dramático en una escuela de formación actoral. Apostó todas sus cartas en esta carrera y ha seguido su pasión en el mundo de la actuación.

Laura Barjum también fue virreina universal en 2017 y modeló un vestido diseñado por Hernán Zajar en el concurso. Su crianza se dio en Cartagena, aunque nació en Cali.

En su podcast, Laura habló sobre cómo ha sobrellevado las rupturas con sus parejas. Aunque sus “tusas” (momentos de despecho) solían ser tranquilas, ha experimentado momentos difíciles tras separarse. Uno de sus exnovios, al que llamó cariñosamente “Joe Jonas”, no tenía mucho en común con ella, a pesar de quererse mucho. A veces, el amor no es suficiente para mantener una relación cuando no hay acuerdo en nada.

Incluso, Barjum asegura que en esos momentos de ruptura, su mamá y su abuela se llegaban a preocupar por su salud, pues salía muy poco de su habitación; sin embargo, superaba el despecho rápido: “Luego era como si nada, soy amiga de todos mis exnovios”, puntualizó.

Adicional a esto, la exseñorita Colombia agregó que con esta persona lo único que tenían en común era que se querían demasiado: “Suena muy idílico, pero es que el amor solamente, no alcanza”.

Después de superar la ‘tusa’, Laura Barjum dijo que eso la ayudó a crecer: “Me detuve a mirar qué era lo que me dolía y una vez estaba haciendo una escena y yo necesitaba llorar por un tema de una ruptura amorosa de mi personaje, me estaba costando hacer la escena y recordé a mi ‘Joe Jonas’. Todo ese monólogo me ayudó a pensar hasta cuándo lo iba a utilizar para llorar en escena”.