La diferencia de las Novenas de Aguinaldos en Antioquia en comparación al resto de Colombia

La Novena de Aguinaldos es una de las tradiciones más queridas y arraigadas en Colombia, la cual también es compartida en Ecuador y partes de Venezuela. Estas consisten en rezar y reunirse durante nueve días consecutivos, desde el 16 hasta el 24 de diciembre, como preparación espiritual para conmemorar el nacimiento del Niño Jesús en la Nochebuena.

Estas reuniones no son solo un acto de fe; son un evento social y cultural que congrega a familias, amigos y vecinos en hogares, empresas o parroquias, uniendo a todas las generaciones.

Puede leer: Esta es la razón por la que en países como Colombia la gente estrena ropa en Navidad

El ritual combina la oración formal (que incluye las consideraciones diarias y los famosos Gozos), la alegría de cantar villancicos acompañados de panderetas y maracas, y, quizás lo más esperado, la degustación de la gastronomía típica decembrina, destacándose la natilla y los buñuelos. La Novena trasciende lo religioso para convertirse en un pilar de la unión, la reflexión y la identidad cultural colombiana.

Aunque se cree que la novena se realiza de la misma forma en el país, Medellín y por ende varios lugares de Antioquia tiene un aspecto particular, y es que en los gozos le añaden más palabras a los cantos. Así lo han explicado varias personas por medio de redes sociales, una de ellas, la influencer Queen Juandy, quien expresó:

“Ustedes a qué edad se enteraron de que aquí en Medellín las novenas no las cantan igual que en toda parte… Eso de: ‘Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas’, eso no existe acá o ‘ven, ven, ven, ven a nuestras almas’, tampoco", confesó la influencer.

Le puede interesar: ¿En Colombia están obsesionados con la navidad?, española se vuelve viral por contar cómo se vive diciembre en el país

Para luego poner el ejemplo de cómo se realiza exactamente en Medellín: “Acá empiezan dizque: ‘Ven, ven, ven (niñito), ven a nuestras almas (niñito ven), ven, ven, ven (hermoso), a nuestras almas, no tardes tanto, Jesús ven ven, (amén, Jesús, viva)’”, la parte final la suelen gritar, pero esto no se realiza en otros lugares de Colombia.

¿Qué significa la hora en la que se coloca al niño dios en el pesebre?