Esta es la razón por la que en países como Colombia la gente estrena ropa en Navidad

La Navidad en Colombia es una época que se caracteriza por estar llena de alegría, tradición y fervor religioso para muchos, mientras que para otros es una tradición para estar en familia sin el ámbito de la religión obligatoriamente. Desde principios de diciembre, las calles se iluminan con coloridas luces y los hogares se adornan con nacimientos y árboles de Navidad.

Puede leer: ¿Cuál es la canción más escuchada por los colombianos en diciembre?

Otra de las características de esta época en el país, es la tradición de estrenar ropa el día 24 de y el 31, es decir, Año Nuevo, el cual es un fenómeno cultural profundamente arraigado que combina rituales religiosos, simbolismo de renovación y dinámicas económicas. En el ámbito espiritual, el uso de vestimenta nueva en fechas especiales como la Nochebuena (el nacimiento de Jesús) es una forma de honrar el evento con la mejor “pinta” posible.

Desde la superstición y el simbolismo de renovación, se cree que al usar ropa nueva, se cierra un ciclo (el año viejo) y se abre un nuevo ciclo, atrayendo la prosperidad y la buena suerte para los 365 días siguientes, en una forma simbólica de renovar la “empezar de nuevo”. Por lo que se termina relacionando con el factor económico, ya que la prima navideña en diciembre facilita y fomenta las compras, convirtiendo esta época en el momento cumbre para la moda y el comercio textil en el país.

Sin embargo, el creador de contenido Yuyo Says, quien hace análisis desde el marketing de tendencias y hechos sociales, lo explicó en sus redes de la siguiente manera: “Cuando estrenas ropa en diciembre, tu cerebro está ejecutando el principio de vestir para hacer, es decir, que si tu mente cree que si te ves diferente, eres diferente”, por lo que las marcas son totalmente conscientes de esto.

Le puede interesar: La nueva tendencia para intercambio navideño entre grupos de amigas y amigos

Según el creador de contenido, el estreno apela a tres necesidades psicológicas simultáneas, siendo la primera el control simbólico, partiendo desde que no sabemos como será el año nuevo, pero sí podemos controlar que ponernos en dichas fechas, evitando la incertidumbre. El segundo es la validación social y el tercero es el efecto de dotación temporal, lo que hace referencia a que se valora mucho más las prendas que se usaron en momentos especiales. Por lo que las marcas convirtieron una ritual de renovación espiritual en un objetivo de venta, para Yuyo: “Necesitamos rituales tangibles para procesar emociones abstractas”.