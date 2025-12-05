Entretenimiento

Agenda de Navidad en Bogotá: Los mejores lugares para vivir la magia de diciembre en familia

Presentaciones artísticas y musicales en vivo durante los fines de semana de diciembre y hasta estaciones fotográficas temáticas para guardar recuerdos

Navidad
Navidad cortesía
Por Valentina Bernal

Esta Navidad, Mallplaza se consolida en las cinco ciudades del país como un lugar para encontrar regalos en categorías como moda, tecnología, hogar, deporte, entretenimiento y gastronomía, mientras responde a la tendencia de los colombianos por buscar experiencias que complementen sus compras. Para esta temporada, Mallplaza presenta el Laberinto de los Deseos en Bogotá, Cali, Barranquilla y Manizales, un recorrido interactivo con estaciones sensoriales, puntos fotográficos y una cabina donde los visitantes podrán expresar su deseo navideño.

“En nuestros centros urbanos hemos preparado una programación especial que combina tradición, espectáculos en vivo y actividades familiares. Queremos que cada visitante viva una experiencia innovadora durante esta temporada, por eso diseñamos una agenda navideña pensada para sorprender y disfrutar en familia”, afirmó Ximena Rojas, directora de Marketing Mallplaza.

Agenda navideña

En los cinco centros urbanos ubicados en las ciudades de Bogotá, Cali, Barranquilla, Manizales y Cartagena, los visitantes podrán disfrutar de distintas actividades navideñas: Día de las Velitas con encendido de velas, faroles; novenas navideñas del 16 al 24 de diciembre; presentaciones artísticas y musicales en vivo durante los fines de semana de diciembre y estaciones fotográficas temáticas para guardar recuerdos de la temporada.

Mallplaza NQS (Bogotá)

Novena del 24 de diciembre: a la 1:00 p.m. Ubicación: El Mercado, piso 3.

Mallplaza Cali

Exposición de microesculturas de Navidad hasta el 12 de enero, 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. Ubicación: Pasillo Servicios, piso M0

Actividades en el Mercado:

Feria de Cali en El Mercado (25 al 28 de diciembre):

25 de diciembre: grupo salsero en vivo, 2:00 p. m. – 4:00 p.m.

26, 27 y 28 de diciembre: grupo salsero en vivo, 1:30 p. m. – 3:30 p.m.

27 y 28 de diciembre: experiencia salsera con sorpresas, 4:00 p. m. – 6:00 p.m.

Mallplaza Buenavista (Barranquilla)

Actividades en El Mercado (piso 4)

“Tómate tu foto con los personajes de Navidad” (13 de diciembre, 3:30 p. m. – 8:30 p. m.).

Todo el mes: espacio “Siéntate y tómate tu mejor foto navideña”.

Estación de empaque de regalos para clientes (1 al 24 de diciembre, 12:00 p. m. – 8:00 p.m.).

Mallplaza Cartagena

Festival del Pastel Cartagenero (1 al 8 de diciembre): iniciar la temporada navideña con uno de los eventos gastronómicos emblemáticos de la temporada navideña de la ciudad. 11:00 a.m. – 7:00 p.m. Ubicación: Entrada Laguna Chambacú.

Entrega de kits “Christmas Run” (13 de diciembre): la carrera de la temporada se tomará el centro comercial para recibir a todos los participantes que vivirán esta experiencia. Además, junto a Smarfit de Mallplaza Cartagena, los runners vivirán una actividad deportiva previa a reclamar su kit de carrera. Entrega de kits: 10:00 a.m – 7:00 p.m. / Actividad Smarfit: 8:00 a.m

Mallplaza Manizales

Chucuchucu Sinfónico con la Orquesta Sinfónica de Caldas (15 de diciembre, 7:00 p.m. Ubicación: Plazoleta de comidas.

Lo que debe saber

Lo Último