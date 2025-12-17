Elianis Garrido celebró la victoria del Junior con especial recuerdo junto al equipo

Elianis Garrido es una reconocida presentadora, actriz, bailarina y emprendedora colombiana nacida en Barranquilla. Su carrera comenzó en el reality 'Protagonistas de Nuestra Tele’ en el año 2012, alcanzando después papeles destacados en telenovelas como 'Sin senos sí hay paraíso’, 'Los Morales’y 'El final del paraíso’.

Esta vez, la actriz compartió un post en celebración a la contundente victoria del Junior sobre el Deportes Tolima con un global de 4-0 en la final de la Liga BetPlay 2025-2. Esta no solo les dio la estrella número once, sino que desató un carnaval adelantado en la capital del Atlántico. La superioridad mostrada por el equipo ‘Tiburón’ en la final fue innegable, dejando claro que eran merecedores del título.

En el video se puede observar a Elianis bailando junto a las porristas del equipo en el Estado Metropolitano en el 2024, su atuendo era una falda y un top con los colores en relación con el equipo tiburón, al respecto comento:

“Buscando una foto pa celebrar me encontré este video que jamás subí de la final del 2023, precisamente un 10 de diciembre en nuestro amado Metropolitano. Hoy sale nuestro equipo Campeón y la dicha de mi gente es el mejor regalo de navidad que podemos recibir. Celébralo Currambaaaaaa”

Esta victoria resonó incluso fuera de Colombia, llegando hasta Alemania, donde el astro colombiano Luis Díaz celebró el triunfo de su exequipo. A pesar de la diferencia horaria y sus compromisos con el Liverpool, el sentido homenaje que ‘Lucho’ dedicó a los jugadores y a la afición subraya el profundo vínculo emocional que mantiene con el club que lo vio nacer futbolísticamente. Su gesto emocionó a los hinchas y jugadores, demostrando que el Junior y Barranquilla siguen siendo parte esencial de su corazón.

¿Quién es el esposo de Elianis Garrido?

El esposo de Elianis Garrido es Álvaro Navarro, un conocido empresario y aunque han sido pocos los detalles que se conocen del hombre, lo cierto es que fue pieza clave para salir de la compleja situación que atravesó hace unos años, convirtiéndose en su principal apoyo y siendo su gran amor con quien llegó al altar en el año 2023. Actualmente y en medio de sus diferentes compromisos, buscan apoyarse y pasar tiempo con ‘La manada de Elianis’, compuesta por caninos y felinos adoptados.