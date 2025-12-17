Bogotanos no alcanzaron a llegar a la casa y rezaron la novena en bus de TransMilenio

En Colombia es tradición festejar el natalicio de Jesús con la tradicional Novena que se realiza año tras año del 16 al 25 de diciembre. Este culto católico va más allá de lo religioso y se manifiesta como una excusa para el encuentro entre familiares y amigos, en los que también se comparte una comida. Es tal el fervor, que recientemente se viralizó a un grupo de ciudadanos hacer este novenario a bordo de un bus de TransMilenio.

El usuario de TikTok ‘@harol_avila’, fue el encargado de subir este momento a las redes sociales en los que se ve a decenas de personas hacer las oraciones y cantar los gozos mientras se encontraban en el tumulto del bus, que, al parecer se movilizaba en hora pico debido a la gran cantidad de pasajeros que se encontraban a bordo.

Más de 320.000 reproducciones acumula este video en el que incluso se ven a personas vestidas con gorros de Navidad; imágenes que generaron una gran conversación.

“Colombia de nuevo superando a la IA”, “Amo mi platanal con todo mi ser”, “Tanto tiempo nos quita el transporte que nos toca hacer la novena ahí”, “No demoran en salir los atacados a decir que no respetan la libertad de culto”, “¿Acaso pagué TikTok Premium?“, ”Bogotá es mucho ambiente para este país", “Cuando diga que los rolos son amargados muestren le este video”, y “Era de esperarse, la gente vive más en TransMilenio que en la casa”, fueron algunas de las reacciones.

Celebre la tradición de la Novena de diciembre con Publimetro Colombia

El diario gratuito más grande del mundo también se une a este festejo con la publicación diaria de esta tradicional novena por medio de nuestro periódico impreso, Canal de YouTube y mensajes de WhatsApp. Allá no solo encontrará las oraciones y las enseñanzas, también los gozos cantados por nada más y nada menos que ‘Los 50 de Joselito’.