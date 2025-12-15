¿No pudo ir a Bogotá o Medellín? J Balvin anunció nuevas fechas y ciudades de su gira ‘Ciudad Primavera’

‘El niño de Medellín’, J Balvin, sigue demostrando por qué es uno de los máximos referentes del reguetón paisa, con su gira de estadios en la que ya hizo ‘sold out’ en Medellín y Bogotá; gira a la que recientemente le sumó cuatro ciudades en Colombia para 2026.

‘El mejor concierto del año’, así están considerando muchos fanáticos del urbano a lo que brindó el intérprete de ‘Azul’ en el Anastasio Girardot y el Nemesio Camacho El Campín, escenarios en los que llevó no solo a varios exponentes de este género, también a artistas globales como ‘50 Cent’ y Ed Sheeran; J Quiles, Jory, Feid, Zion, Maluma, Ryan Castro y Arcángel, fueron otros de los que estuvieron presentes en estos dos shows.

Fueron muchos los que no pudieron cumplir a la cita con ‘Ciudad Primavera’, mismos que quedaron totalmente atónitos al ver que Balvin y su equipo anunciaron cinco nuevos conciertos para el siguiente año, y usted podrá acceder a la preventa a partir del próximo viernes 19 de diciembre a las 10:00 a.m; estás son las fechas y lugares:

21 de marzo — Cali, Estadio Olímpico Pascual Guerrero

11 de abril — Cúcuta, Estadio General Santander

18 de abril — Bucaramanga, Estadio Departamental Américo Montanini

1 de mayo — Barranquilla, Estadio Romelio Martínez

2 de mayo — Valledupar, Parque de la Leyenda Vallenata (Festival Vallenato)

9 de mayo — Cartagena, Estadio Olímpico Jaime Morón León

“Colombia siempre será mi casa y por eso Ciudad Primavera no se detiene. Ciudad Primavera sigue su camino por mi país en 2026 Nos vemos pronto, Los amo”, fueron las palabras de emoción de José para realizar este anuncio.