J Balvin presentó su nueva colaboración: “Esto es un regalo para mi ciudad”

En Medellín, la ciudad que es la raíz de la inspiración, J Balvin y Vélez presentaron su nueva colaboración. Se trata de una primera entrega de accesorios en cuero que representan la estética del artista con el sello artesanal de la marca. La pasarela, enmarcada en el concepto Ciudad Primavera, fue la antesala del esperado regreso del cantante al Atanasio Girardot, después de seis años de ausencia.

Aunque la colección que se presentó, fue producida en tiempo récord, la unión entre Balvin y Vélez, la marca esperaba desde hace años el poder lograrla.

Fabricio Fiorillo, gerente de Mercadeo explicó que “es un trabajo que se viene construyendo desde hace mucho tiempo. Siempre buscamos personajes que reflejen nuestros valores, y José está en una posición supremamente importante como artista mundial y como representación de Colombia. Hemos venido haciéndonos coqueteo desde hace rato y por fin logramos esta gran alianza”.

El directivo detalló que el proceso de diseño completo tomó más de ocho meses, involucrando al equipo de Balvin, al equipo de diseño de Vélez y a buena parte de la cadena productiva. “Hoy hay 4.500 personas en la compañía, alrededor de 2.000 artesanos. Cada producto pasa por muchas manos. Esta colección es resultado de ese trabajo”, aseguró.

Aunque esta primera entrega se concentra en accesorios, Fiorillo confirmó que es solo el inicio: “Es la primera cápsula de un gran proyecto con José como embajador de la marca”. El lanzamiento ha tenido presencia ya en más de diez países a través de las plataformas internacionales de ambos.

La visión de J Balvin: Primavera, Medellín y diseño

El artista explicó que la inspiración nació del concepto de su próximo concierto en la ciudad, llamado Ciudad Primavera. “Nos basamos en lo que representa la primavera para Medellín. Vélez tiene una capacidad de producción increíble en cuero, con una rapidez y calidad brutales. Mucho respeto por el trabajo que hacen”, dijo.

Para Balvin, la oportunidad de crear moda con una marca paisa conectó con su propia visión estética, “asistir a eventos de moda en el mundo te enseña a ver el arte de otra manera, a valorar lo hecho a mano, la pasión. Todo lo que sea diseño me encanta: una canción, una prenda, una casa, un carro”.

El cantante habló de la musicalización del desfile, que llamó la atención dijo que: “Queríamos mantener elegancia y misterio con música clásica, pero al final dar ese toque de reguetón”.

Fiorillo explicó que el proceso fue completamente cocreativo, “queríamos que tuviera el toque de la marca y el flow de José. El equipo de Vélez hace una primera propuesta, luego va al equipo creativo de José y finalmente pasa por su ojo. Todo lleva su sello de color, estilo y personalidad”.

Valentina Castro en la pasarela de Medellín

Uno de los momentos más aplaudidos fue la aparición de Valentina Castro, la modelo colombiana con gran proyección internacional, luego de su desfile en Victoria’s Secret.

“Es una mujer muy especial. Hace dos días estaba bailando en el concierto de Ryan Castro en Nueva York, y ahora verla desfilar aquí fue muy bonito. Estoy muy orgulloso de ella”, dijo el cantante.

A pocos días de su concierto del 29 de noviembre, Balvin reconoció sentir una mezcla de gratitud y responsabilidad:

“Cada vez que me preguntan, me sale el corazón. Volver a Medellín después de seis años es muy especial. No es para mi ego, es para devolverle al público todas las bendiciones que me han dado. Es un regalo para ellos”, agregó.

El artista prometió que Ciudad Primavera será un show para disfrutar “al mismo nivel que el público. Va a haber flores para todo el mundo”.

Con esta alianza, Balvin y Vélez consolidan una colaboración que combina moda, identidad paisa y proyección internacional, marcando el inicio de un proyecto más amplio que promete nuevas entregas y una narrativa donde Medellín sigue siendo protagonista.