Miss Universo abandona sede en México tras acusaciones de crimen organizado

La Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) anunció este domingo que moverá su sede de la Ciudad de México a Nueva York, lugar donde históricamente ha estado establecida por décadas.

Esta drástica relocalización administrativa, efectiva “de inmediato”, surge en medio de una serie de procesos legales y escándalos que envuelven a sus copropietarios, el mexicano Raúl Rocha y la tailandesa Anne Jakrajutatip.

El comunicado oficial, firmado por Rocha (presidente y propietario del 50% de la marca), justifica el cambio argumentando que las condiciones en México “no brindan un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento seguro y eficaz de una organización internacional de esta envergadura”.

El documento detalla que factores como la “incertidumbre jurídica, la actual situación de seguridad y los ataques infundados y con motivaciones políticas” han comprometido el marco institucional necesario para la estabilidad operativa de la MUO.

La decisión de retirar las operaciones administrativas se produce mientras Rocha enfrenta graves acusaciones en México. El empresario está siendo investigado por la Fiscalía mexicana debido a presuntos lazos con el crimen organizado, específicamente por narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico de armas.

Según fuentes oficiales, las autoridades de Hacienda incluso bloquearon sus cuentas bancarias este mes. Además, Rocha ha sido objeto de señalamientos, aunque sin pruebas, de favorecer a Fátima Bosc

Copropietaria de ‘Miss Universo’ también es investigada

La controversia se extiende a la copropietaria Anne Jakrajutatip, contra quien un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto por un supuesto caso de fraude que asciende a cerca de un millón de euros. Esta orden fue emitida por no comparecer en un caso penal.

En medio de esta turbulencia, que incluyó la salida del director ejecutivo Mario Búcaro,, la MUO prevé llevar a Nueva York al personal existente y hacer nuevas contrataciones. La compañía ha insistido en que la relocalización es una decisión tomada con el “futuro a largo plazo de la organización como prioridad”, buscando proteger su legado de 74 años y su integridad institucional.