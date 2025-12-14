Ella Tatiana, la aspirante a La casa de los famosos conocida por sus más de 35 cirugías estéticas

Durante el fin de semana, la creadora de contenido Tatiana Murillo, conocida en redes sociales como la ‘Barbie colombiana’, se convirtió en tendencia luego de denunciar un presunto atentado en su contra. A través de sus plataformas digitales, la influencer compartió imágenes y videos del estado en el que quedó su vehículo tras el supuesto ataque, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Horas después, Murillo informó que, por motivos de seguridad, tomó la decisión de salir del país junto a su hija, aunque evitó entregar detalles adicionales sobre lo ocurrido. No obstante, aseguró que el caso ya está en manos de las autoridades competentes, quienes adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos.

La influencer, oriunda del municipio de Caicedo, Antioquia, ganó notoriedad en redes sociales tras autodenominarse la ‘Barbie colombiana’. En diferentes entrevistas, Tatiana ha relatado su historia personal y el proceso detrás de su transformación física, explicando que decidió modificar su apariencia luego de haber sido víctima de bullying.

Murillo ha confesado que se ha sometido a más de 35 procedimientos estéticos, entre los que se incluyen liposucciones, implantes mamarios, rinoplastias, marcación abdominal, lipoescultura facial y tratamientos de rejuvenecimiento, entre otros. En redes sociales circulan imágenes de su apariencia antes de las cirugías, lo que ha provocado una avalancha de comentarios divididos entre elogios y críticas por parte de los internautas.

En una oportunidad, la creadora de contenido también reveló la cifra aproximada que ha invertido en sus procedimientos estéticos, asegurando que supera los 700 millones de pesos. “Hace mucho dejé de contar las cirugías por mi salud mental, pero sé que han sido muchas. Me he aplicado bótox, ácido hialurónico, el arco de cupido, entre otros”, afirmó.

¿Quién es la hija de La Barbie Humana?

Otra de las polémicas que rodea a Tatiana Murillo tiene que ver con su hija Sofía Vélez, quien actualmente tiene 15 años. En 2022, la influencer generó controversia al revelar que le regaló a la menor una rinoplastia cuando tenía 12 años, hecho que desató un intenso debate en redes sociales.

Frente a las críticas, Murillo defendió su decisión argumentando que el procedimiento se realizó bajo parámetros médicos y legales. “Sí se puede operar a un menor de edad, siempre y cuando cumpla con ciertas características y lineamientos, y en el caso de mi hija así fue”, expresó en su momento.

Mientras avanza la investigación por el presunto atentado, la situación de la ‘Barbie colombiana’ continúa generando conversación en redes, donde su vida personal y decisiones siguen siendo foco de atención y debate.