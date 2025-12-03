Taliana Vargas vuelve a las pantallas con exitosa producción, ¿de qué se trata?

Taliana Vargas es una reconocida actriz, presentadora y actualmente está de cerca con el trabajo social. Se hizo conocida al ser elegida Señorita Colombia 2007-2008 y, posteriormente, obtuvo el título de primera finalista en Miss Universo 2008. A lo largo de su carrera, ha protagonizado exitosas telenovelas como “Chepe Fortuna” y “Rafael Orozco, el ídolo”.

Hace 10 años, Vargas contrajo matrimonio conAlejandro Eder, actual alcalde de Cali y padre de sus dos hijos. La pareja es una de las más reconocidas del ámbito del entretenimiento y el ámbito político, en el que ambos han trabajado en equipo, asumiendo la responsabilidad de liderar el desarrollo y bienestar de los caleños, dejando a un lado su trabajo en las pantallas para enfocarse en su rol.

¿Taliana Vargas regresó a la televisión?

Para la fortuna de muchos, Taliana Vargas volvió al canal RCN con “Chepe Fortuna”, una de las producciones más exitosas y recordados por los colombianos, ambientada en la costa caribe. Esta llegó el pasado lunes 1 de diciembre, ocupando la franja de las 8:00 p. m.,esto tras el fin del reality ‘MasterChef Celebrity’.

La trama sigue a José “Chepe” Fortuna, un humilde pescador y líder del barrio El Tiburón, quien sueña con ser alcalde para mejorar la vida de su comunidad. Su vida da un giro cuando conoce a Niña Cabrales, una joven heredera con ideales ecológicos que regresa de España para apoyar a los pescadores locales.

¿Qué actrices interpretaron a Care Bagre en Chepe Fortuna?

Las dos actrices que le dieron vida a la recordada Care Bagre fueron Mabel Moreno y Catalina Londoño, el cambio fue tan bueno y acertado que este detalle pasó por desapercibido para los televidentes y por estos días se ha viralizado la noticia en TikTok.

A inicios de la famosa novela, fue Mabel Moreno quien interpretó al personaje, pero que también por problemas personales tomaría la decisión de renunciar y abandonar la novela para darle a la famosa ‘Reina Carolina‘ a Catalina Londoño.