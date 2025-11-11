Periodista de Noticias Caracol recibió sorpresa de cumpleaños de su novio, “¿por qué tanto?”

Noticias Caracol es uno de los informativos con mayor acogida en el país, haciendo parte de la parrilla de contenidos de Caracol y por ende, convirtiéndose en uno de los más vistos por los televidentes, quienes encuentran una amplia gama de información sobre temas sociales, políticos, económicos, deportivos y de entretenimiento.

Le puede gustar: Este es el querido periodista que renunció a Noticias Caracol, “En la vida, hay señales”

Hace varios meses, Pablo Arango dio a conocer que se encontraba enamorado y de paso confirmando su relación con Gabriel Carvajal, un contador. Aunque su historia de amor nació luego de que se distanciaran un tiempo, pues todo inició por cuestiones de trabajo, la conexión entre ellos terminaba siendo evidente.

Aunque se desconoce el tiempo que llevan juntos, lo cierto es que en varias ocasiones han mostrado el amor que se tienen y el hogar que han construido junto a su perrito Coco. Ahora, ante la celebración de cumpleaños del periodista de Noticias Caracol, Carvajal no dudó en sorprenderlo tanto en su hogar con desayuno especial, algunos regalos y por supuesto, el pastel para completar este festejo.

Además, la pareja también habría salido de la ciudad, esto con el fin de seguir celebrando, tal y como fue compartido por Pablo Arango por medio de sus redes sociales: “¿Por qué tanto?… Entre trabajo y celebración. Un cumpleaños rodeado de mucho amor", fueron las declaraciones que añadió el periodista de Noticias Caracol.

Cabe resaltar que sus grandes amigos dentro del noticiero tampoco pasaron de largo esta fecha, brindándole toda una sorpresa a Robledo en el set de Noticias Caracol, haciendo completa esta celebración.

¿Cuál es la otra carrera que estudió Pablo Arango, de Noticias Caracol?

Hace varios meses, el periodista de Noticias Caracol, Pablo Arango Robledo, se graduó como abogado, demostrando su talento y su pasión por este rol. Por supuesto, la emoción por parte del hombre terminó siendo más que evidente al relatar este nuevo logro en su carrera y por ende, fuera de Noticias Caracol,“fue una de las épocas más retadoras de mi vida, para quienes trabajan y estudian saben lo difícil que es regular y sacar tiempo para todo, pero ahora es cuando se aplica la frase: los grandes sacrificios traen grandes recompensas. Abogado. Gracias a Dios, a mi familia y a quienes aportan en nuestro proceso”, agregó Arango acompañado de una imagen con su toga y diploma en mano.