¿No hubo separación?, Laura de León aclaró rumores del fin de su matrimonio con Salomón Bustamante

Laura de León es una actriz y presentadora colombiana, originaria de Cartagena, que ha participado en diversas producciones. Uno de sus papeles más recordados es el de Matilde Lina en la exitosa serie “Leandro Díaz”, una interpretación que la catapultó a la fama a nivel nacional.

Actualmente, la actriz se encuentra radicada en Bogotá por compromisos laborales, pues se sabe que hace parte del musical ‘Planchando el despecho’. Mientras que, su esposo, el presentador Salomón Bustamante habría decidido permanecer en Cartagena, ciudad en la que mantiene su agenda profesional.

A partir de esto, por meses se ha rumorado que el matrimonio de la pareja habría llegado a su fin debido a la falta de interacciones en redes que se ha visto, de hecho Bustamante la dejó de seguir, lo que rápidamente provocó especulaciones entre los seguidores de la pareja. No obstante, De León habría desmentido estos rumores el pasado 7 de diciembre, en la celebración de velitas, que también es la fecha de su aniversario.

Ambos postearon fotos de un asado familiar en esta fecha, pero en el caso de Laura destacó una fotografía donde se le observa sonriendo junto a un hombre, identificado por muchos como Bustamante, por su característica barba y al delantal rosado que tenía en su cuenta personal. Mientras que él, publicó un video en el que bailaba con una mujer cuya identidad no se revelaba por completo. Sin embargo, los seguidores los lograron identificar mutuamente, lo que para muchos causo gracia y alegría, al ver que no hubo separación.

Salomón Bustamante habría afirmado estar soltero

En medio de un live en TikTok, el presentador confirmó que estaba soltero y que se estaba dedicando a estar tranquilo, sin joder con nadie: “ya estoy viviendo solo, quité todas las cosas de mi casa, todos los recuerdos de ella, todas las cosas que me hacían recordar a ella”.

Con esto para muchos ya sería la confirmación oficial, pero un detalle que puso a dudar a los seguidores fueron las imágenes vistas durante la transmisión, esto porque el lugar de residencia de Bustamante estaba adornado con fotografías de la pareja. Lo que hizo que se tomara de forma un poco sarcástica.

No obstante, el presentador siguió reforzando la idea con sus frases: “Estoy feliz y estoy a la orden, ¿oyeron?”, expresó. También indicándoles que no se preocuparán por él, que en su casa ya no había recuerdos y que él está disponible y a la orden: “”que levante la mano el soltero feliz“”.