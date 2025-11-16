Hallan muerto a joven fotógrafo colombiano en México: esto se sabe del caso

Este fin de semana se conoció en México la muerte de Jonathan Ortiz, un fotógrafo colombiano de 34 años, nacido en Santa Marta y reconocido por su trabajo artístico. Según reportaron medios locales, Ortiz fue encontrado sin vida en un apartamento de Santa Fe, en Ciudad de México.

Le puede interesar: Hallan sin vida a fotógrafo colombiano de Playboy en CDMX; colaboró con Karely Ruiz

De acuerdo con amigos cercanos, la alerta se encendió cuando dejaron de tener noticias de él durante varias horas. Al no obtener respuesta en su habitación, decidieron entrar y allí lo hallaron. “Se encerró en su cuarto y, al pasar varias horas sin contestar, entraron y lo encontraron sin vida”, contó uno de sus allegados a un medio mexicano.

El periodista Antonio Nieto, de La Silla Rota, aseguró que Ortiz estaba desnudo y boca abajo al momento del hallazgo, por lo que las autoridades no descartan que hubiera estado acompañado. Sin embargo, en una primera revisión, no se encontraron signos visibles de violencia. “En el instante del hallazgo no presentaba señales de agresión y sus compañeros contactaron de inmediato a la familia en Colombia”, agregó la misma fuente cercana al fotógrafo.

Sus seres queridos ya solicitaron el acompañamiento de la Embajada de Colombia en México para adelantar el proceso de repatriación y agilizar los trámites necesarios. La muerte habría ocurrido el pasado jueves 13 de noviembre.

Ortiz era el fundador del estudio fotográfico “Jonaorle”, un proyecto enfocado en explorar la expresión del cuerpo y sus particularidades. Además, publicaba parte de su obra en Pexels, donde acumulaba más de 188 millones de visualizaciones, un reflejo de su impacto y alcance internacional.