Tatán Mejía salió en defensa de Luisa Fernanda W, tras críticas por su doblaje en Zootopia 2

Zootopia 2 ha debutado con un éxito rotundo, superando incluso las expectativas de la industria y consolidándose como un fenómeno en taquilla global. La película ha arrasado con cifras históricas, impulsada por un desempeño espectacular, especialmente en el mercado chino, donde estableció un récord como el mayor estreno de una película animada de Hollywood.

Dentro del doblaje Latino se encuentra una voz Colombiana, se trata de la famosa influencer Luisa Fernanda W, quien interpreta a La Capitana Hoggbottom. Sin embargo, su actuación no ha sido del agrado de todos, por lo que la paisa contestó tajantemente a otra actriz de doblaje por criticarle su trabajo en la película.

“Me da más pesar ver personas como usted. Aunque a muchos les duela, yo me preparé e hice un excelente trabajo. Soy una mujer apasionada y talentosa. Si de verdad quieren lograr cosas grandes en la vida, trabajen por sus sueños, supérense a ustedes mismos y jamás se dejen llevar por comentarios como este. Así muchos me quieran criticar, para llegar a estos niveles se requiere personalidad, profesionalismo y un gran corazón. Criticando a otros no se llega a ninguna parte”, fue la respuesta de la prometida de Pipe Bueno.

Más amigos de Luisa Fernanda W han salido a exaltar su trabajo y felicitarla por su reciente logro, uno de ellos fue el motociclista Tatán Mejía, quien en medio de sus redes sociales envió un mensaje de apoyo:

“Acabo de ver Zootopia 2 y tengo varias cosas que decir, uno, buena película, me encantó. Dos, el trabajo de Luisa Fernanda W espectacular, bien hecho parcera, bien hecho, bueno trabajo, me encantó”. Al respecto, Luisa Fernanda W reposteó las palabras de su amigo y también dejó un mensaje: “Qué felicidad que una persona tan talentosa como Tatán, me diga esto”.