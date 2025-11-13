Luisa Fernanda W cumplió su sueño y llegará al cine con película en la que también está Shakira

Más de 19 millones de seguidores en Instagram y más de una década en las redes sociales respaldan a Luisa Fernanda W como una de las creadoras de contenido más exitosas de Latinoamérica; mujer que más allá de eso se destaca en otras aristas del entretenimiento como la música. Justamente la paisa dio de qué hablar recientemente al revelar que su voz la llevará a estar en el cine. ¿En qué película? Acá le contamos.

Este 2025 ha sido un año lleno de retos en la vida de ‘Lu’, ya que tomó una de las decisiones más importantes de su vida, dejar atrás su patria y mudarse a México junto a su prometido Pipe Bueno y sus dos ‘retoños’, Máximo y Domenic; país que les ha abierto las puertas a ambos y les ha permitido tener nuevas oportunidades en sus carreras.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W (@luisafernandaw)

Y si de oportunidades se va a hablar, este jueves 13 de noviembre, Luisa dejó atónitos a sus fans al revelar que estará en la pantalla grande y lo hará desde el próximo 27 de noviembre, cuando se estrene la segunda película de ‘Zootopia’, película cuya primera versión vio la luz en 2016.

Mediante un emotivo mensaje Luisa Fernanda junto a los estudios de Disney en Latam, dieron a conocer que la colombiana interpretara a la 'Capitana Hoggbottom; cabe acotar que en esta película también participó Shakira haciendo el personake de ‘Gazelle’.

“Por fin puedo contarles esto, mi voz le dará vida a uno de los nuevos personajes de Zootopia 2. Esta película siempre nos enseñó que ningún sueño es demasiado grande. Entonces no se lo pierdan y acompáñenme a vivir este sueño”, fueron las palabras de emoción de Luisa ante esta nueva etapa profesional.

“Esto es otro nivel”, “Que orgullo colombiano”, “Que chimba verte cumplir sueños”, “Desde chiquita soñando con eso y hoy ya es una realidad”, “Sin duda alguna es la mejor influencer del país”, y “Hermoso, me imagino lo especial que será para ti y tus hijos ver Disney y que uno de sus personajes tenga la voz de su mamá“, fueron algunas de las reacciones en redes.