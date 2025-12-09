Lincoln Palomeque arremetió contra las aerolíneas por los elevados precios de los tiquetes para el Mundial

Lincoln Palomeque es un actor colombiano, quien cuenta con una carrera de más de 15 años en la industria del entretenimiento, llevando su talento a esferas internacionales. A pesar de ello, sigue radicado en el país, pues para el cucuteño lo más importante son sus hijos, fruto de su relación de 11 años con Carolina Cruz.

En medio de las diferentes obligaciones con las que cuenta, Palomeque también en sus redes sociales deja ver su pasión por el fútbol, la cual comparte con la actuación, pues busca estar presente en varios encuentros de la Selección Colombia y también de equipos internacionales.

Sin embargo, ante la revelación de la fase de grupos del Mundial 2026, varios fanáticos se han emocionado con el hecho de vivir este torneo presencialmente, adquiriendo así vuelos a las respectivas ciudades, donde se llevará a cabo, sin embargo, los elevados precios han causado molestia en varios de los fanáticos, entre ellos Palomeque.

“Qué locura como aprovechan estas cosas. Estaría bien que suban de precio, pero tanto ya es abuso“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Lincoln Palomeque, luego de que otro usuario de la red social ‘X’ evidenciara el aumento en los precios de los vuelos afirmando que se trata casi del triple, pues en ciertas fechas estaría sobre los 800 mil pesos, pero en fechas cercanas al Mundial sobre los 5 millones de pesos.

Cabe resaltar que tanto la reacción del usuario como la de Palomeque han sido compartidas por otras personas, quienes le piden a las autoridades estar al frente de las elevadas tarifas de algunas aerolíneas.

¿Cuál fue el premio que se ganó Lincoln Palomeque?

Lincoln Palomeque desde hace varios meses ha mostrado su pasión por el tenis, deporte en el que se ha dejado ver practicando en ocasiones y hace pocos meses se le midió a participar en un torneo en Medellín y se terminó llevando el triunfo: “Que alegría siempre me he puesto metas, foco en lo que me propongo, 32 parejas y campeones en el torneo de Medellín, mucha paciencia y resistencia, ¡qué energía de la gente en Medallo! 1.er título me toco la bola del título, qué emoción tan HP (perdón) parece fácil pero no tanto, buena”