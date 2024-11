Lincoln Palomeque alcanzó premio en destacado deporte haciendo una pausa en la actuación, “que alegría”

Lincoln Palomeque es un actor colombiano que se dio a conocer en diferentes producciones nacionales, las cuales le permitieron dar a conocer su talento y por ende, internacionalizar su carrera. Aunque esta decisión no termina siendo sencilla para el cucuteño, lo cierto es que busca estar el mayor tiempo posible en Colombia, teniendo en cuenta la etapa de crecimiento en las que se encuentran sus dos hijos, Matías y Salvador, quienes son su mayor prioridad. Sin embargo, el enfoque no está solamente en la actuación, pues recientemente Lincoln alcanzó premio en destacado deporte haciendo a un lado la actuación.

Palomeque, en medio de su amplia trayectoria en diferentes medios de comunicación, se ha convertido en el galán de muchas mujeres, quienes andan al pendiente de cada uno de sus movimientos, sobre todo cuando de redes sociales se trata. Si bien, durante varios meses, él se tomó el tiempo para aprovechar de unas semanas de descanso, esto no quiere decir que haya desaprovechado el tiempo, pues saco a flote su talento en el deporte, siendo precisamente el tenis la disciplina elegida.

Luego de varios juegos adelantados, el actor se le midió a participante en un evento de tenis, contando así con la dupla para avanzar dentro del mismo. Si bien, los encuentros no fueron sencillos y se adelantaron en Medellín, lo cierto es que Lincoln Palomeque se terminó llevando el triunfo: “Que alegría siempre me he puesto metas, foco en lo que me propongo, 32 parejas y campeones en el torneo de Medellín, mucha paciencia y resistencia, ¡qué energía de la gente en Medallo! 1.er título me toco la bola del título, ¡qué emoción tan HP (perdón) parece fácil pero no tanto, buena”. El actor se encargó de mostrar unos minutos del juego que adelantó, además de un galardón y los 500 mil pesos otorgados por este nuevo logro.

¿Dónde vive Lincoln Palomeque?

Lincoln Palomeque vive en Bogotá, al parecer, en el norte de la ciudad, encargándose de estar bastante cercano a sus hijos, quienes residen a pocas cuadras de su apartamento en compañía de Carolina Cruz. Cabe resaltar que luego de más de siete años de relación, la ahora expareja confirmó su ruptura en el año 2022.