Cloud Dancer: Pantone ya eligió el color del año 2026, ¿qué hay detrás de esta elección?

Pantone, a través de su sistema de identificación de colores (Pantone Matching System o PMS), ha trascendido su origen en las artes gráficas para convertirse en el lenguaje cromático universal que garantiza la coherencia del color en todo el mundo. Su influencia se extiende mucho más allá del diseño gráfico y la impresión, siendo esencial en la moda, donde sus códigos aseguran que el color de una prenda se mantenga idéntico sin importar el fabricante o la fase de producción.

En el diseño de interiores, textil y de producto, proporciona a arquitectos y fabricantes la precisión necesaria para replicar tonos específicos en materiales tan variados como pintura, plásticos o telas. Además, con la elección anual del “Color del Año”, el Pantone Color Institute no solo predice tendencias, sino que también refleja y moldea el estado de ánimo cultural global, impactando colecciones, branding y productos de consumo, demostrando así el papel crucial que juega en la comunicación visual y la identidad de marca a nivel internacional.

Pantone tiene sus raíces en la década de 1950, comenzando en 1956 como una imprenta comercial en Nueva York que se dedicaba a producir guías de color para la industria cosmética. Mientras que el color del año se viene eligiendo desde 1999, en el caso del 2025, el protagonista fue PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, una tonalidad marrón cálida e intensa que representa una búsqueda colectiva de comodidad, conexión y bienestar.

Este color evoca la riqueza inherente del cacao, el café y el chocolate, se seleccionó para nutrir el deseo de las personas de disfrutar de placeres simples y de una indulgencia reflexiva en un mundo de constante saturación.

¿Cuál es el color del año 2026 y por qué está generando debate?

El color elegido por Pantone Color Institute para el año 2026 es PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, es decir, un blanco neutro, marcando un cambio significativo hacia la serenidad y la simplicidad. Este tono, un blanco puro y matizado, fue seleccionado para reflejar una necesidad global de claridad, calma y descompresión tras años de intensa turbulencia social y sobrecarga digital.

Representando un lienzo en blanco metafórico, Cloud Dancer impulsa un movimiento hacia el minimalismo estético y funcional, tanto en el diseño de productos como en la moda y los espacios vitales. Más que una ausencia de color, es un llamado a la introspección y la paz, enfatizando la sostenibilidad, la longevidad y la calidad sobre la fugacidad y el consumo excesivo, proporcionando una sensación de limpieza y un nuevo comienzo.

Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute, señala que más que un tono, “este color refleja el momento cultural, recogiendo influencias globales en el diseño, el estilo de vida y la expresión creativa”.

Para muchos, Pantone pasó de pronosticar a proponer, pero el color blanco ha generado bastante revuelo, debido su connotación social, en relación con la espiritualidad y la religión. Adjetivos como pureza, perfección y pulcritud que lo describen, encajan con las tendencias ultraconservadoras actuales, y el blanquismo de la ultraderecha.

Esto lo hemos visto con tendencias estéticas en relación con el minimalismo, “Old Money”, lo clásico, hegemónico, lo cual se interpreta como un refuerzo al mundo conservador y elitista.