Shein llegó con tienda física en París y una larga lista de marcas de lujo se fueron del lugar

Shein es una de las tiendas de ropa en línea más populares del mundo, especialmente entre los jóvenes. Con origen en China, esta plataforma se ha caracterizado por ofrecer una amplia variedad de prendas de moda a precios muy bajos. Su modelo de negocio, que combina una producción rápida y una distribución eficiente, le ha permitido lanzar miles de nuevos diseños cada semana, adaptándose rápidamente a las últimas tendencias.

Fue hace casi un mes que la marca china abrió su primera tienda física en Francia, en el emblemático almacén BHV Marais, ubicado frente al Hôtel de Ville (Ayuntamiento) de París. Este lugar es conocido por ofrecer una experiencia de compra única, combinando elegancia parisina con una rica tradición. Se distingue por su vasta y diversa oferta, que abarca desde las últimas tendencias en moda y belleza, convirtiéndolo en un destino esencial tanto para los parisinos como para los turistas.

Uno de los impactos más notorios de la llegada de Shein fue que varias marcas decidieron abandonar BHV por impagos acumulados. Dior, Chanel, Guerlain y Lancôme —cuatro pilares de la perfumería francesa— dejaron el gran almacén, junto con más de 20 marcas de moda y hogar, el retiro llegó en el peor momento posible, es decir Navidad.

Según el medio francés Le Monde, la tienda habría decepcionado a sus propios clientes, esto a pesar de tener 50.000 visitantes en la apertura: no encontraron ropa de hombre, ni moda infantil, ni tallas grandes, ni los precios ultrabajos que se suelen encontrar en la app.

Sin embargo, la apertura también llegó después de que la marca china atravesara una fuerte polémica, esto después de que el Gobierno francés los reprendiera por comercializar muñecas sexuales con apariencia infantil. El ministro de Economía, Roland Lescure, advirtió que la marca podría ser prohibida en Francia si vuelven a repetir prácticas de este tipo.

Por su parte, el director ejecutivo del centro comercial defendió la colaboración y afirmó que“Shein no es una firma pedopornográfica”,por lo que su presencia en el país sería legítima.