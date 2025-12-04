La nueva tendencia para intercambio navideño entre grupos de amigas y amigos

La Navidad es una festividad global que se celebra anualmente, principalmente el 25 de diciembre, y cuyo propósito central es conmemorar el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, su significado se ha expandido mucho más allá de sus raíces religiosas, convirtiéndose en un periodo culturalmente significativo que simboliza la esperanza, la generosidad y la reunión familiar.

En el caso de Colombia, es una de las celebraciones más esperadas, que se empieza a anunciar desde el mes de septiembre, para darle inicio oficial el 7 de diciembre con el Día de las Velitas (Noche de las Velitas), cuando las familias encienden faroles y velas en calles y ventanas para dar la bienvenida a la Inmaculada Concepción, llenando el país de un brillo mágico.

Desde el 16 hasta el 24 de diciembre se celebra la Novena de Aguinaldos, un ritual diario donde las familias y amigos se reúnen para rezar, cantar villancicos y compartir manjares típicos como los buñuelos y la natilla. A la par, muchos grupos desde familias, espacios laborales hasta grupos de amigos deciden jugar aguinaldos o santa secreto, siendo este un intercambio de regalos con un elemento sorpresa.

El juego consiste en asignar de forma anónima a cada participante la persona a la que deberá comprar un regalo, generalmente estableciendo un límite de precio para garantizar la equidad. Actualmente, las redes sociales tiene un factor fundamental para este tipo de dinámicas, ya sea con guías de regalos o ideas para realizar este juego.

Las mejores ideas para jugar Santa Secreto en este 2025

En el caso de TikTok, una de las dinámicas que se ha popularizado es de intercambiar mini regalos entre el grupo, es decir, cada participantes compra la cantidad de obsequios según los jugadores, para así todos resultar con lo mismo. Esta opción puede llegar a ser más económicas, al dar mini regalos o cosas más practicas, además muchos le han agregado una particularidad, y es agregar un color para cada regalo y participante.

Otras de las más populares, es el regalo robado, en el que todos los participantes deben acordar el tipo de regalo y el costo, en su preferencia que sean unisex. Posteriormente, se deberá realizar los papelitos con el numero de cada regalo y así se repartirán de forma aleatoria, el primero toma su regalo lo muestra a todos y el segundo podrá elegir si le roba al número uno o prefiere tomar uno nuevo.

Si te roban el regalo, puedes sacar otro y el número tres repetirá la dinámica, así podrán agregarle condiciones para continuar intercambiando los regalos.