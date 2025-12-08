Mayra Ramírez aprovechó descanso con el Chelsea para gozársela con su novia en show de Silvestre Dangond

El Chelsea de Inglaterra puede darse el lujo de decir que tiene dentro de sus filas a una de las futbolistas más cotizadas del globo, la cundinamarquesa Mayra Ramírez, deportista que recientemente decidió aprovechar las fiestas de fin de año para venir a su país y gozar de un concierto de Silvestre Dangond; evento en el que se le vio feliz con su pareja.

La historia de Mayra en el balompié inició profesionalmente en Fortaleza CEIF en 2017, equipo que la llevó al DIM, para luego dar el salto a Europa y ser parte de reconocidas escuadras como el Sporting de Huelva y el Levante UD de España; equipo del que salió para llegar a ‘The Blues’, en donde se convirtió en su momento en la jugadora más cotizada del mundo, con un contrato de $500.000 euros por temporada.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Linda Caicedo está a punto de superar importante marca de James Rodríguez con el Real Madrid; con solo 20 añitos

Su origen humilde, con una infancia llena de retos familiares y económicos en el municipio de Sibaté, le impidió en su momento darse espacios de esparcimiento como lo es el asistir a un concierto; y ahora que el éxito, el dinero y el reconocimiento golpearon a su puerta, aprovecha cualquier instante para brindarle las mejores experiencias a los que ama.

Muestra de esto fue su más reciente asistencia al concierto de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, que se realizó en la ciudad de Villavicencio, y que hace parte de su gira ‘El Último Baile’, en el que han visitado otras urbes como Bogotá, Barranquilla y Medellín.

En varios videos publicados en las redes sociales se le ve a Mayra feliz con su amor; hasta el punto que se dieron varias serenatas mutuamente.