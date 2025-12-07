Linda Caicedo está a punto de superar importante marca de James Rodríguez con el Real Madrid; con solo 20 añitos

Sin duda alguna hablar del balompié global es hacer un apartado en la historia del Real Madrid, equipo que es el máximo ganador de la UEFA Champions League con 15 trofeos, a lo que se le suman 35 Ligas locales, y varias Copas del Rey, Supercopas de España y Mundiales de Clubes. Son pocos los colombianos que han vestido esta camiseta, Edwin Congo, Freddy Rincón, James Rodríguez, y Linda Caicedo, figura del femenil que está a punto de superar un récord de sus compatriotas.

Caicedo es hoy por hoy una de las máximas referentes de la Selección Colombia, distinción que se ha ganado a pulso gracias a su rendimiento y los réditos profesionales que recogió siendo parte de los dos equipos más importantes de la capital del Valle del Cauca: América de Cali y Deportivo Cali; a lo que se le suma su aparición en Copas Mundiales de la FIFA, tanto como juvenil como en la de mayores.

Linda Caicedo en el Colombia vs Brasil

Para 2023, Linda recibió el llamado de ‘La Casa Blanca’, para ser parte de sus filas, equipo con el que no ha logrado salir campeona, pero que le ha permitido sumar varios premios para sus estantes como el ser premiada como la Golden Girl en 2023, como mejor jugadora de Europa; y el ser incluida en el equipo ideal del FIFPRO World 11 en 2024.

Justamente la portadora de la casaca #18 del Madrid, cierra este 2025 con varias gratificantes noticias para su carrera, como lo es la extensión de su contrato con el club hasta junio de 2031. Adicionalmente, a sus 20 años, linda logró alcanzar la cifra de los 100 partidos con la plantilla, estando a solo 25 goles de superar a James Rodríguez con 125 participaciones.