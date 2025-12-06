Yeison Jiménez sorprendió al Grupo Firme, con costoso regalo en El Campín de Bogotá

Yeison Jiménez es uno de los máximos referentes del género popular en Colombia, manizaleño que ha extendido su música a otros horizontes como lo es el público mexicano, en donde ha llenado reconocidos escenarios. Justamente, y como buen anfitrión que es, Jiménez sorprendió a los integrantes del Grupo Firme, con un regalazo; todo esto tras la primera presentación de estas estrellas del género banda.

Eduin y Jhonny Caz, Abrahan Hernández, y el resto de su ‘combo’, llevan varios días en Colombia alistando lo que iban a ser sus presentaciones en el ´Órale Wey’ Fest Mex, que tuvo lugar en el Nemesio Camacho El Campín, el 5 y 6 de diciembre; festival en el que no solo estaban ellos, también resaltaba en el cartel Yeison, 'El Mimoso’ Luis Antonio López, Victor Valverde, Hernán Sepúlveda, Los del Roble, Los HH, entre otros artistas.

Tras romperla en este escenario, el intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’, sorprendió a los integrantes de los creadores de ‘El beneficio de la duda’, con varias camisetas de la Selección Colombia, totalmente originales, eso sí, con el nombre de cada uno de sus colegas.

Yeison Jiménez se va de Colombia

Luego de su más reciente gira por Estados Unidos, en la que visitó varios icónicos lugares como el Time Square de New York, y los parques de Disney en California; Jiménez reveló que dentro de unos pocos años se radicará en el país del norte. A todo esto se le suma que en una entrevista dio a conocer que la mayor parte de sus familiares ya tienen la visa americana.

¿Por qué Yeison Jiménez salió en ambulancia tras el Megaland?

De acuerdo con la información que se conoció recientemente, Yeison Jiménez sufrió una descompensación al finalizar su presentación en el Megaland el pasado 29 de noviembre, situación que obligó a que recibiera atención médica en las afueras del estadio. Unas horas después, el cantante pudo retomar sus compromisos y viajó a otro concierto en Soacha, esta vez luciendo mucho más recuperado.

Aunque en aquel momento afirmó que “el show debía continuar”, con los días decidió aclarar lo que realmente había pasado. Jiménez contó que el malestar se debió a que consumió vitaminas que estaban vencidas. “Quiero enviar este saludo a quienes han estado pendientes…”, expresó.