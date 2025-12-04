Yeison Jiménez volverá a buscar la hazaña y anunció su concierto en el estadio El Campín; conozca fechas

La música popular sigue escribiendo momentos históricos: Yeison Jiménez confirmó una segunda fecha en el Estadio El Campín para el próximo 28 de marzo de 2026, luego de la abrumadora respuesta que tuvo el primer anuncio. El artista, uno de los nombres más influyentes del género, regresará a la capital con un espectáculo que promete superar todas las expectativas y consolidarse como una de las noches más grandes del año.

El montaje de este megaconcierto estará nuevamente en manos de Eventos Sírvalo Pues, la empresa caldense que ha revolucionado la escena de los espectáculos populares en Colombia. Su apuesta por producciones de gran formato ha logrado llevar shows de talla internacional desde las regiones hasta los escenarios más importantes del país, fortaleciendo la circulación cultural, impulsando el turismo y proyectando a los artistas nacionales.

La confirmación de la segunda fecha desató una ola de entusiasmo en redes sociales. Los seguidores del cantante han compartido videos, recuerdos y mensajes celebrando el regreso del artista al estadio más emblemático de Colombia. La conexión entre Yeison y su público se siente más sólida que nunca, lo que anticipa un concierto épico que podría convertirse en uno de los hitos musicales del 2026.

En los próximos días, Yeison Jiménez y Eventos Sírvalo Pues revelarán más detalles sobre la boletería y novedades del evento a través de sus redes sociales oficiales.

¿Qué le pasó a Yeison Jiménez en el Megaland?

Según la información divulgada hace algunos días, Yeison Jiménez presentó una descompensación tras su show en el Megaland, por lo que tuvo que recibir atención médica a las afueras del estadio. Después de unas horas, el artista retomó su agenda y salió rumbo a otra presentación, esta vez con un aspecto mucho más estable.

Aunque en ese momento Jiménez aseguró que “el show debía continuar”, con el paso de los días decidió explicar qué había ocurrido realmente. El cantante reveló que el malestar se originó por ingerir vitaminas vencidas. “Quiero dejar este saludito para las personas que han estado preocupadas.

Lamentablemente sí, me enfermé. Tenía un tarro de vitaminas en mi casa y, cuando regresé de viajar, me tomé unas sin mirar la fecha de vencimiento”, contó.

Jiménez añadió que aún siente algunas secuelas: “No me siento del todo bien, todavía tengo dormida la cara, las manos y todo eso. No soy muy cuidadoso, siempre meto la pata, no reviso nada de eso, y esta vez la embarré yo mismo”.

Pese al susto y al episodio de salud vivido mientras estaba acompañado de su esposa, Sonia Restrepo, el artista aseguró que ya se encuentra mucho mejor y que ahora está más atento a los medicamentos y suplementos que consume.