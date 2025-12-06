Peter Manjarrés, Gusi, Manuel Medrano, Soley y Miguel Bueno entre los estrenos musicales de la semana

La música no se detiene, y esta semana llega cargada de estrenos que prometen adueñarse de las plataformas y las listas de reproducción. Desde lo urbano, las baladas y lo tropical, la escena de la música colombiana se renueva, conozca algunos de los lanzamientos.

“A Dios le pido” - Soley y Miguel Bueno

Soley y Miguel Bueno se unen en esta temporada navideña con “A Dios Le Pido” una canción que expresa el deseo de estar al lado de las personas más importantes en este fin de año. Compuesta por ambos artistas, este Urban Pop es el segundo adelanto, después de La luna me dijo junto a Nanpa Básico, de lo que será el nuevo proyecto de ‘La Bellakita’ que lanzará el próximo año.

“A Dios le pido” llega con un mensaje cargado de esperanza y amor. La canción se convierte en el soundtrack ideal para la tradición colombiana de prender velitas el 7 de diciembre, pedir deseos y estar con los seres queridos en esta época del año.

“Amor Viejo” - Gusi y Peter Manjarrés

Gusi, el cantautor y productor colombiano de pop tropical, cinco veces nominado al Latin Grammy, estrena el cuarto sencillo de su proyecto “Vallenato Social Club” llamado“Amor Viejo”junto al Caballero del Vallenato, Peter Manjarrés. Este nuevo lanzamiento llega tras la publicación de “A Tu Medida” con Felipe Peláez y continúa la apuesta de Gusi por reunir su lenguaje pop tropical con voces emblemáticas del vallenato para honrar sus raíces desde una mirada contemporánea.

Amor Viejo”es una canción que rescata la esencia del vallenato romántico, con un espíritu festivo y narrativo que celebra los reencuentros que marcan la vida.

“Juntos” - Manuel Medrano y Andrés Obregón

Después de conquistar al público con una de las presentaciones más emotivas del año, el cantautor colombiano Manuel Medrano, lanza el esperado video oficial de “Juntos”, cuarto sencillo de su álbum “SUPERIOR”, tema que hace con el mexicano Andrés Obregón.

La canción tomó una nueva vida el 27 de noviembre, cuando ambos artistas la interpretaron por primera vez en vivo en el Palacio de los Deportes de CDMX, en el marco de la gira “Manuel Medrano 10 Años Tour”. El momento se volvió uno de los highlights del concierto; miles de fans iluminando el recinto, voces coreando cada palabra y la energía entre ambos artistas encendió el momento y convirtió la colaboración en uno de los instantes más comentados de la noche.