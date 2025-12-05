Ozuna y Beéle sorprenden con “STENDHAL”, un álbum experimental que fusiona generaciones y sonidos

“Frente al Mar” se estrenó en septiembre de este año y fue todo un éxito global

El reconocido referente del reguetón Ozuna y el colombiano Beéle, una de las figuras más destacadas de la música urbana actual, se unen para presentar “STENDHAL”, uno de los lanzamientos más anticipados de fin de año. Además, estrenaron el video oficial de “Pikito”, la segunda canción del álbum, con el que buscan conquistar a sus seguidores.

Compuesto por 14 temas inéditos, “STENDHAL” combina el talento y la sensibilidad musical de ambos artistas en un recorrido sonoro que mezcla ritmos urbanos, toques tropicales, melodías pop y propuestas innovadoras que atrapan al oyente de principio a fin.

Para construir este universo musical, Ozuna y Beéle trabajaron junto a un destacado equipo de productores como Flambo, Ovy on the Drums, Daramola, Hake, Legazzy, Yazid, Dynell, Golden y Rios, quienes aportaron su estilo propio para llevar cada track a un nivel superior.

“STENDHAL” refleja la fuerza y versatilidad de dos artistas que, aunque pertenecen a generaciones diferentes, comparten una visión creativa ambiciosa y un firme compromiso con la evolución del género urbano. El resultado es una propuesta vibrante que invita a bailar, sentir y conectar con la esencia artística de esta colaboración.

Como parte del estreno, el público también puede disfrutar del videoclip de “Pikito”, que expande el concepto visual del álbum y se suma al éxito de “Enemigos”, tema junto a Ovy on the Drums cuyo video ya supera los 9 millones de reproducciones en YouTube a una semana de su lanzamiento.