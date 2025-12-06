El lado oscuro de la Navidad: conozca la leyenda de Krampus en las tradiciones europeas

La Navidad en Europa se distingue por una rica amalgama de tradiciones antiguas, que van desde la luz festiva hasta costumbres con tintes oscuros y paganos. Al lado de la figura bondadosa de San Nicolás (Papá Noel), existe la temida presencia de figuras de castigo como el Krampus en los Alpes, o la bruja La Befana en Italia (que llega en la Epifanía).

Esta diversidad de personajes y rituales, sumada a costumbres únicas como el Caga Tió en Cataluña o las telarañas navideñas en Ucrania, hacen de la temporada europea un fascinante mosaico cultural, profundamente conectado con la historia y el folclore del continente. Sin embargo, el nombre de Krampus siempre llama la atención e incluso ha llegado a los cines, siendo el lado oscuro de la navidad.

¿Cuál es el origen de Krampus?

Krampus es una figura mítica del folclore alpino que representa el contrapeso malévolo de San Nicolás (Papá Noel) en las tradiciones navideñas de países como Austria, Baviera, Hungría y Eslovenia. Mientras San Nicolás recompensa a los niños buenos, Krampus, cuyo nombre proviene del término alemán Krampen(garra), es un ser demoníaco, a menudo descrito con cuernos, un pelaje oscuro y una larga lengua roja.

Su misión es castigar a los niños que se portan mal, llevándolos en ocasiones en un saco al inframundo. Las celebraciones de la Krampusnacht (Noche de Krampus), que se realiza la noche del 5 de diciembre, incluyen desfiles donde hombres jóvenes se disfrazan de esta criatura aterradora para recorrer las calles asustando a la gente, manteniendo viva esta oscura y antigua costumbre.

La popularidad de Krampus

La figura de Krampus fue suprimida por un largo tiempo, esto debido a que la Iglesia Católica prohibió las celebraciones en torno a él, y los fascistas de la Europa de la Segunda Guerra Mundial lo veían como un ser despreciable por considerarlo una creación de los socialdemócratas.

Sin embargo, la cultura pop ha sido fundamental para que esta leyenda volviera a tomar popularidad, debido a que muchos buscan celebrar las fiestas navideñas de maneras no tradicionales. Además, la adopción que ha tenido por el género de terror y la comedia negra en Hollywood, destacándose en la película“Krampus: El terror de la Navidad” (2015) y en apariciones en series de televisión y cómics.