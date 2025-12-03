Bogotá se prepara para encender su alumbrado con el árbol navideño más grande la ciudad: Fecha y horarios

Con la llegada del fin del puente de velitas, inicia la temporada de celebraciones navideñas y Bogotá se prepara para encender el alumbrado festivo que iluminará el diciembre capitalino. La estrella de esta instalación será un árbol de 56 metros que está ubicado en el parque El Tunal.

Desde las 4:30 p. m. habrán presentaciones musicales y actividades para que los asistentes reciban la navidad bogotana. La celebración la ambientaran artistas locales y nacionales, entre los que estarán: El KL Kevin Liscano; La luz de la Esperanza: Travesía de los animales en busca de la Estrella de Navidad, de Ensamblaje Teatro; De fiesta con la Banda, de la Banda Filarmónica Juvenil OFB y la cantante de música de plancha Isabella Ruiz; Los Cumbia Stars; Laura Kalop; Los Diablitos del Vallenato; y Alquimia La Sonora del XXI.

El momento central será el conteo regresivo y el encendido del árbol y de todo el alumbrado, que estará acompañado de fuegos pirotécnicos y efectos especiales. En ese momento, se presentará también la canción oficial de la navidad, ‘Mi ciudad, mi casa’, interpretada por la cantante Laura Kalop.

Este evento será transmitido en vivo a las 7:00 p. m. y podrá verse en redes sociales.

Los alumbrados en otras ciudades

Varias ciudades del país se adelantaron a la celebración navideña y ya tienen encendido su icónico alumbrado. Entre ellas está Medellín, que encendió su luces decembrinas desde el 28 de noviembre en 61 puntos de la ciudad y las tendrá hasta el 12 de enero de 2026. Cali también prendió su alumbrado ese día, con un circuito de luces que tendrá su centro en el Bulevar del Río.

Por su parte, Barranquilla encendió su árbol, el más grande Colombia el 26 de noviembre. La estructura tiene 66 metros y está ubicada en la rotonda de la ventana al mundo.