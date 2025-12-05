Los mejores rituales para atraer abundancia, bienestar y amor el 7 de velitas

El Día de las Velitas o Noche de las Velitas, celebrado cada 7 de diciembre, marca el inicio oficial de la temporada navideña en Colombia y es una de sus tradiciones más arraigadas y queridas. Esta festividad tiene un origen religioso, ya que se celebra en la víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María (8 de diciembre), conmemorada por la Iglesia Católica.

La tradición consiste en que familias, amigos y vecinos se reúnen para encender innumerables velas y faroles de colores que adornan balcones, andenes y calles, creando un espectáculo de luz que simboliza la esperanza, la fe y la alegría en la temporada que comienza. Es un momento de unión familiar, reflexión y de pedir deseos, donde no faltan la música tradicional y los típicos manjares decembrinos como la natilla y los buñuelos.

Este también es el momento indicando para realizar algunos rituales con las velas, esto según el propósito que se tenga, conozca algunas ideas para este 7 de velitas:

El Altar de Velitas

Para atraer buenas energías durante la Noche de Velitas y el inicio de la temporada, un altar de velitas en casa se convierte en un foco de prosperidad y gratitud. Para esto, debe crear un espacio con velas, flores y faroles, y enriquecido con elementos asociados con la abundancia, como monedas, frutas frescas o granos de arroz.

Más que un simple adorno, el altar actúa como un recordatorio tangible de los logros alcanzados y de las metas y deseos que se buscan cumplir en el nuevo año. Dado que la gratitud es reconocida como una de las emociones más poderosas para atraer la prosperidad, dedicar tiempo a este espacio ayuda a la familia a enfocarse conscientemente en las bendiciones presentes.

Liberación de cargas y energías negativas

Uno de los rituales más conocidos es la liberación de cargas y emociones negativas, cerrando ciclos antes de la llegada del nuevo año. Este consiste en escribir detalladamente en un trozo de papel todas aquellas situaciones, emociones o problemas que se desea dejar atrás.

El papel, ahora cargado con esos pensamientos, se debe quemar cuidadosamente con la llama de una vela blanca. El color blanco simboliza la purificación, la renovación y el inicio limpio.

Para intensificar el efecto, se recomienda encender incienso de sándalo o lavanda. Estos aromas son conocidos por promover la calma, la claridad mental y la tranquilidad, creando un ambiente óptimo para soltar el pasado y dar la bienvenida a nuevas oportunidades con una mente despejada.

Encendido de Velas con Intenciones Específicas

Proceso y Propósito: Al momento de colocar y encender cada una de las velas, se recomienda pronunciar afirmaciones positivas en voz alta. Estas afirmaciones deben enfocarse tanto en la gratitud por los logros alcanzados durante el año que termina, como en la declaración clara de los deseos y metas para el año que está por comenzar.

Canalización de Energía: Este acto, aunque sencillo, está profundamente cargado de simbolismo y sirve para canalizar la energía de tus anhelos hacia el universo. Al verbalizar las intenciones, se refuerzan el optimismo y la esperanzaen la manifestación de los deseos.

¿Qué representa cada color de vela?