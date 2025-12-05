James Rodríguez sería demandado por supuesto caso de alucinógenos y prostitución que lo podría dejar sin Mundial

Cúcuta, la ‘Perla del oriente’, vio nacer hace 34 años a uno de los futbolistas más destacados de Colombia y el globo, James David Rodríguez Rubio, futbolista que se está alistando para lo que será el Mundial de la FIFA 2026, en el que la ‘tricolor’ se verá las caras con un grande del balompié europeo: Portugal. A pesar de esta expectativa, en México están manchando el nombre de James con un supuesto caso de un nulo pago a una mujer que se dedica a la prostitución en Miami; caso en el que presuntamente habría consumo de drogas.

Javier Ceriani, reconocido por programas de farándula como ‘No Chisme, No Like’, aseguró recientemente que una mujer, residente en Miami, Estados Unidos; presuntamente habría sido contactada por Rodríguez para un tipo de servicio sexual, en el que, según las palabras de Ceriani, “habrían consumido hongos alucinógenos”.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢>>> Listos los grupos para la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026

En el relato del argentino, que ya es viral no solo en Colombia, también en países como Argentina y Brasil; también se le escucha afirmar que el mediocampista no habría pagado estos servicios, y que la mujer involucrada está pensando en realizar una demanda formal que podría dejar al cucuteño sin Mundial y le haría perder varios contactos publicitarios.

“En Colombia no creemos en eseo”, “James tiene para pagar eso y más”, “James no tiene necesidad de eso”, “Muestre pruebas”, “No le creo nada”, “Dejen de inventarle cuentos a mi niño”, “Este man es muy mentiroso”, fueron algunas de las reacciones en rechazo a las palabras de Ceriani.

Grupo de Colombia para el Mundial 2026

La ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, fue la sede este viernes 5 de diciembre del sorteo de la Copa Mundial 2026, torneo que iniciará el 11 de julio. En este evento se confirmó que Colombia compartirá grupo con una potencia europea: Portugal.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo quedó ubicado en una zona que muchos consideran accesible para avanzar a la siguiente fase, pues, además de enfrentarse a Cristiano Ronaldo y su selección, también deberá jugar contra Uzbekistán y contra el vencedor del repechaje entre Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

Aunque todavía no se han definido los estadios donde la Selección Colombia disputará sus partidos, existen varias alternativas cuyos destinos se anunciarán el 6 de septiembre. Entre las opciones se encuentran sedes en Estados Unidos (Houston Stadium, Miami Stadium y Atlanta Stadium) y en México (el Estadio Azteca en Ciudad de México y el Estadio de Guadalajara).



