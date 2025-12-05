Listos los grupos para la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026

Tras el esperado sorteo de la Copa del Mundo, por fin se conoció el camino que tendrá cada una de las 48 selecciones para poder acceder a la segunda ronda. España, Francia, Argentina, Brasil, Alemania y hasta Inglaterra son los siempre favoritos, aunque, como siempre, se espera la irrupción de un país que sorprenda a todos dada la cantidad de debutantes que hay.

Así quedaron los grupos de la Copa del Mundo 2026

Grupo A

- México (anfitrión)

- Corea del Sur

- Sudafrica

- Repechaje Europa D (Dinamarca, Macedoniadel Norte, República Checa e Irlanda)

Grupo B

- Canadá (anfitrión)

- Suiza

- Catar

- Repechaje Europa B (Italia, Bosnia y Herzegovina, Gales e Irlanda del Norte)

Grupo C

- Brasil

- Marruecos

- Escocia

- Haití

Grupo D

- Estados Unidos (anfitrión)

- Australia

- Paraguay

- Repechaje Europa C (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)

Grupo E

- Alemania

- Ecuador

- Costa de marfil

- Curazao

Grupo F

- Países Bajos

- Japón

- Tunez

- Repechaje Europa B (Suecia, Ucrania, Albania y Polonia)

Grupo G

- Bélgica

- Irán

- Egipto

- Nueva Zelanda

Grupo H

- España

- Uruguay

- Arabia Saudita

- Cabo Verde

Grupo I

- Francia

- Senegal

- Noruega

- Repechaje FIFA (Irak, Bolivia y Surinam)

Grupo J

- Argentina

- Austria

- Argelia

- Jordania

Grupo K

- Portugal

- Colombia

- Uzbekistán

- Repechaje FIFA ( RD Congo, Jamaica y Nueva Caledonia)

Grupo L

- Inglaterra

- Croacia

- Panamá

- Ghana