Listos los grupos para la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026

El primer paso previo a la cita mundialista se dio y los países comienzan a preparar sus duelos desde ya en la fase 1.

Sorteo Mundial 2026
Por Julián Alzate

Tras el esperado sorteo de la Copa del Mundo, por fin se conoció el camino que tendrá cada una de las 48 selecciones para poder acceder a la segunda ronda. España, Francia, Argentina, Brasil, Alemania y hasta Inglaterra son los siempre favoritos, aunque, como siempre, se espera la irrupción de un país que sorprenda a todos dada la cantidad de debutantes que hay.

Así quedaron los grupos de la Copa del Mundo 2026

Grupo A

- México (anfitrión)

- Corea del Sur

- Sudafrica

- Repechaje Europa D (Dinamarca, Macedoniadel Norte, República Checa e Irlanda)

Grupo B

- Canadá (anfitrión)

- Suiza

- Catar

- Repechaje Europa B (Italia, Bosnia y Herzegovina, Gales e Irlanda del Norte)

Grupo C

- Brasil

- Marruecos

- Escocia

- Haití

Grupo D

- Estados Unidos (anfitrión)

- Australia

- Paraguay

- Repechaje Europa C (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)

Grupo E

- Alemania

- Ecuador

- Costa de marfil

- Curazao

Grupo F

- Países Bajos

- Japón

- Tunez

- Repechaje Europa B (Suecia, Ucrania, Albania y Polonia)

Grupo G

- Bélgica

- Irán

- Egipto

- Nueva Zelanda

Grupo H

- España

- Uruguay

- Arabia Saudita

- Cabo Verde

Grupo I

- Francia

- Senegal

- Noruega

- Repechaje FIFA (Irak, Bolivia y Surinam)

Grupo J

- Argentina

- Austria

- Argelia

- Jordania

Grupo K

- Portugal

- Colombia

- Uzbekistán

- Repechaje FIFA ( RD Congo, Jamaica y Nueva Caledonia)

Grupo L

- Inglaterra

- Croacia

- Panamá

- Ghana

       

