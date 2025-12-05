Listos los grupos para la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026

Tras el esperado sorteo de la Copa del Mundo, por fin se conoció el camino que tendrá cada una de las 48 selecciones para poder acceder a la segunda ronda. España, Francia, Argentina, Brasil, Alemania y hasta Inglaterra son los siempre favoritos, aunque, como siempre, se espera la irrupción de un país que sorprenda a todos dada la cantidad de debutantes que hay.
Así quedaron los grupos de la Copa del Mundo 2026
Grupo A
- México (anfitrión)
- Corea del Sur
- Sudafrica
- Repechaje Europa D (Dinamarca, Macedoniadel Norte, República Checa e Irlanda)
Grupo B
- Canadá (anfitrión)
- Suiza
- Catar
- Repechaje Europa B (Italia, Bosnia y Herzegovina, Gales e Irlanda del Norte)
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Escocia
- Haití
Grupo D
- Estados Unidos (anfitrión)
- Australia
- Paraguay
- Repechaje Europa C (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)
Grupo E
- Alemania
- Ecuador
- Costa de marfil
- Curazao
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Tunez
- Repechaje Europa B (Suecia, Ucrania, Albania y Polonia)
Grupo G
- Bélgica
- Irán
- Egipto
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Uruguay
- Arabia Saudita
- Cabo Verde
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Noruega
- Repechaje FIFA (Irak, Bolivia y Surinam)
Grupo J
- Argentina
- Austria
- Argelia
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- Colombia
- Uzbekistán
- Repechaje FIFA ( RD Congo, Jamaica y Nueva Caledonia)
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Panamá
- Ghana