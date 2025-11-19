“En la puerta del horno”, Periodista de Caracol dio por hecho la llegada de James a Millonarios

James Rodríguez es agente libre tras finalizar contrato con León de México, por lo cual, tendrá que buscar un equipo para llegar con ritmo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará en menos de siete meses.

En las últimas horas, surgió una información por cuenta de Melquisedec Torres, periodista de Caracol Radio, quien aseguró que James está muy cerca de Millonarios.

En la previa del último partido de la Selección Colombia en 2025 frente a Australia, Melquisedec Torres utilizó su cuenta de X para asegurar que el negocio de Millonarios para contratar a James está muy cerca de concretarse.

De hecho, el periodista aseguró que tiene muy buenas fuentes desde Madrid que dan por hecho este movimiento del ‘Embajador’ por James:

“Atentos. En otros ámbitos, James Rodríguez para Millonarios me dicen fuentes muy serias desde Madrid. El negocio está a muy poco de cerrarse. Está en la puerta del horno”.

¿Es verdad que James Rodríguez está cerca de ser nuevo jugador de Millonarios?

Por supuesto, la ilusión que se generó en los hinchas de Millonarios por la posible llegada de James Rodríguez fue muy grande, aunque muchos no creyeron que fuera real la posibilidad porque eso representaría una inversión más alta de lo que seguramente los directivos estarían dispuestos.

De esta manera, la respuesta a la pregunta es no y así lo han corroborado varios periodistas deportivos que han preguntado directamente en Millonarios y la institución no ha demostrado ningún interés en contratar al capitán colombiano.

Por ejemplo, César Augusto Londoño aseguró que James no está interesado en llegar al fútbol colombiano:

“James Rodríguez no viene a Millonarios. Las informaciones en ese sentido no son ciertas. El número 10 tiene su objetivo puesto en equipos diferentes a cualquier club colombiano”.