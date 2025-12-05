Esposa de Marcelo Cezán confesó si le dice adiós a Colombia en pocos meses, “por cosas de la vida”

Marcelo Cezán con el paso de los años ha construido una amplia carrera en la industria del entretenimiento que le ha permitido ganarse el cariño de los televidentes. Desde hace un buen tiempo, el caleño es uno de los presentadores principales de ‘Bravissímo’, de City TV, así como también siendo parte de ‘La casa de los famosos’ y demostrando sus habilidades en la música con su rol en ‘Hombres a la plancha’.

Más allá de sus diferentes roles a nivel personal, Cezán conformó una familia junto a Michelle Gutty, con quien lleva más de diez años de unión y a lo largo de este tiempo le dieron la bienvenida a su hijo, Fabricio, quien llegó para unirlos mucho más. Sin embargo, la familia tendría que estar separada durante algunos meses luego de que Gutty alcanzara una beca actoral en Estados Unidos.

“Si y no, a que me refiero con esto. Todo este tema yo lo iba a arrancar este tema virtual y ya cuando estuve allá, dos años y medio, tal la beca, pero para eso se requieren unos papeles especificos a mí no me sirve la visa de estudiante porque yo tengo que trabajar y tengo algunos clientes en Estados Unidos, donde me conviene sacar otro tipo de papeles. Entonces mientras todo eso sale y fluye de la manera correcta empecé a estudiar desde acá, estamos semipresencial, yendo y viendo, por cosas de la vida me ha salido bastante trabajo en cosas que había sembrado desde hace un tiempo aquí en Colombia, entonces tampoco puedo dejar todo tirado acá“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Michelle Gutty.

Lo que queda claro es que hasta el momento no está establecida una fecha para que la esposa de Marcelo Cezán le diga adiós a Colombia durante un tiempo, esto con el fin de cumplir con este especial proyecto.

¿Cuántos hijos tiene Marcelo Cézan de ‘La casa de los famosos’?

Marcelo Cezán y Michelle Gutty tienen un único hijo, quien es Fabricio, el pequeño estaría sobre sus 7 u 8 años de edad. Cabe resaltar que hasta el momento se desconoce si la pareja desea tener más hijos, ya que el menor se ha llevado toda su atención, pero también siguen trabajando en cada uno de sus proyectos personales, que actualmente son varios tanto dentro de como fuera de la televisión por parte de Cezán.



