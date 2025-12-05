Adriana Bottina visitó su casa en la novela ‘Nadie es Eterno en el Mundo’, después de 18 años de la grabación

Adriana Bottina, es una cantante y actriz colombiana oriunda de Palmira, Valle del Cauca, que ha destacado por su gran versatilidad en los medios. Aunque su carrera musical comenzó grabando pop y rock desde muy joven, fue su faceta actoral la que la catapultó a la fama, en especial su participación protagónica en la telenovela“Nadie es eterno en el mundo“.

Le puede interesar: Sara Corrales reveló el género de su bebé con nombre incluido, así fue la gran celebración

Esta fue trasmitida en el canal caracol en el año 2007, siendo todo un éxito al apostarle a la música popular o “despecho”, basandose en los éxitos del icónico Darío Gómez, conocido como “El Rey del Despecho”. La trama sigue la historia de Wendy Jiménez, a quien interpretó Adriana, una joven cantante talentosa que lucha por triunfar en el difícil mundo de la música popular a pesar de las adversidades.

La novela, también fue protagonizada por el actor Juan Pablo Posada, en la que lograron no solo rescatar, sino que popularizar el sentimiento de la música de despecho para las nuevas generaciones. Uno de sus mensajes más poderosos era mostrar la perseverancia de una mujer que busca la realización personal y profesional por su propio esfuerzo.

Tras el éxito de la producción, Bottina ha continuado en el mundo de la farándula colombiana y hace un día compartió en sus redes sociales que visitó la que era la casa de su personaje, ubicada en Tenjo, Cundinamarca. La actriz primero tuvo que buscarla, guiándose por el contador que tenía por fuera, en la novela era de color azul con un jardín, ahora la casa de dos pisos esta de color blanco con detalles verdes.

Puede leer: Taliana Vargas vuelve a las pantallas con exitosa producción, ¿de qué se trata?

Con emoción, Adriana siguió recorriendo el barrio para pasar por varios lugares donde grabaron, mientras que en los comentarios, muchos de sus seguidores la recordaron con nostalgia: “Gracias a ti por haber sido una parte maravillosa de mi infancia estoy escribiendo esto con los ojos llenos de lágrimas”, “¡Ay! Yo veía esa novela cuando era chiquita. Me gustaban las botas de Wendy jajajajaj qué por cierto ahora están de moda", “Mi hija tiene el nombre de ese personaje tan bello y hoy en día también tiene 18 años”.

¿Qué novela llegará al canal Caracol en el 2026?

Hace unos días, el canal Caracol anunció la producciones que llegarán a su emisión en lo corrido del 2026, en la que la protagonista fue ‘La Reina del Flow 3′.Tras algunos días del anuncio, se publico el primer adelanto de la novela, que dejó a más deán seguidor de la historia de Yeimy Montoya preocupado.

La premisa de la nueva entrega girara entorno a la desaparición y posible muerte de Yeimy Montoya, esto después de volver a ser madre al lado de Charly Flow.En el primer adelanto hacen un repaso de lo sucedido, e introducen la nueva trama, que dejo en duda si La Reina falleció, además se vieron nuevas caras en la producción.