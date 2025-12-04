Sara Corrales reveló el género de su bebé con nombre incluido, así fue la gran celebración

El pasado 16 de agosto, la actriz paisa Sara Corrales y su ahora esposo, Damian Pasquín llevaron a cabo su matrimonio en la ciudad de Medellín, contando con una gran recepción, en las la lista era de 150 invitados. Después de dos meses de la boda, la pareja anuncio su embarazo con emotivo discurso:

“Ese latido es la señal más hermosa. Es un alma que eligió nuestro amor como su hogar para llegar al mundo. Es la promesa de vida, nuestro milagro personal, y la confirmación de que pronto seremos tres”. Ahora en su más reciente publicación, la actriz compartió detalles de la revelación de género de su bebé, la cual fue una lujosa recepción que tuvo temática de bosque.

Le puede interesar: A Valentina Taguado le sacaron los trapitos al sol en redes sociales: más de uno se está quejando

La actriz y su esposa eligieron comida y bebidas saludables y contó con la presencia de las amigas de la infancia de la actriz, también con una respectiva votación, en la que cada votaba por el género que creían que sería. Finalmente, la revelación se dio con la popular explosión dando a conocer que será una niña y llevara el nombre de Mila:

“Estas fotos de nuestra revelación guardan uno de los instantes más especiales de nuestra vida. Dios nos bendijo con Mila y su llegada ha llenado nuestro hogar de luz, esperanza y un amor que no cabe en el pecho.Gracias a nuestra familia, amigos y a cada uno de ustedes, mis seguidores, por acompañarnos con tanto cariño (...) Hoy celebramos a Mila, celebramos la vida y celebramos la gratitud profunda que sentimos por todo lo que estamos viviendo”, expresó Sara.

Sara Corrales responde a las críticas por seguir haciendo ejercicio en su embarazo

Por su parte, Sara ha continuado con el ejercicio, eso sí señalando que ha cambiado sus rutinas para que vayan acorde con su estado, pero los críticas y comentarios mal intencionados no han faltada, por lo que la actriz a través de sus historias se manifestó:

“Creo que ya está mandado a recoger esta teoría de que las mujeres embarazadas tienen que estar quietas, en cama, y más en un caso como el mío, que he hecho deporte toda la vida y tengo un ritmo tal vez diferente al de muchas de las que me han escrito”. Adicionalmente, confesó que se siente responsable de compartir el conocimiento que adquirido junto a su esposo, al asesorarse por ginecólogos y deportólogos sobre la actividad física durante la gestación.