“Podía morir de un infarto”, Adriana Bottina reveló el difícil momento que vivió con el nacimiento de su segundo hijo

Luz Adriana Bottina Alfaron, más conocida como Adriana Bottina, es una cantante y actriz

vallecaucana, quien se casó con Juan Carlos Quijano, con quien tuvo dos hijos, Manuela y Luciano. La actriz es recordada por su participación en ‘Los Briceño’, ‘Rafael Orozco, el ídolo’, ‘La hija del mariachi’, entre otras producciones. La cantante quien hizo una pausa en su carrera para dedicarse a la maternidad con su segundo hijo, reveló los difíciles momentos que vivió junto a su pareja en el hospital.

Adriana Botina abrió su corazón en ‘La sala de Laura Acuña’, donde habló del proceso de su segundo embarazo, el cual fue el mayor anhelo de su hija mayor, quien durante dos años le pedía a Dios la llegada de un hermanito. La cantante mencionó que nunca lo descartó, pero sí le pidió a su esposo y a su hija que le dieran una espera para poder culminar sus proyectos de teatro musical. La vida la sorprendió con el tiempo perfecto para quedar en embarazo de nuevo, pero en el día del parto, Bottina se llevó uno de los peores sustos de su vida.

Fue en las grabaciones de ‘Tu cara me suena’ que empezó a sentir mareos para confirmar en su casa con una prueba de orina, que veía en camino su tan esperado segundo hijo. Adriana también confesó que su bebé llegó por cesárea, pero que en el momento de nacer, le dio “hipertensión pulmonar”.

“Nace el bebé, toma aire, no respira y hace tanto esfuerzo que un pulmón se le revienta. Toda la cavidad torácica se llena de gases y empieza a empujar el corazón y podía morir de un infarto”, comentó.

En su narración dio a conocer que su bebé se sometió a un largo tratamiento pero no le hacía efecto, estando 15 días en cuidados intensivos, por lo que un médico le dijo que “si tiene a alguien allá arriba, comience a pedirle por la vida de su hijo”. A raíz de esto, Adriana Bottina no podía contener sus emociones por el drama que estaba viviendo.

Lo único que ella pensaba era “cómo le voy a llegar a mi hija con una maleta de bebé, sin bebé, no le puedo hacer eso a mi hija, ella no lo va a entender, tan solo tenía 5 años”.

“Mi esposo y yo orábamos y llorábamos en el piso suplicando por la vida de mi hijo cuando alguien que fue y nos ayudó a orar, me preguntó Dios que ma había dejado ver de mi hijo. Hice memoria y en un sueño lo había visto con los brazos abiertos, eso había pasado 5 meses antes, era como si cantara muy duro, pero yo no lo escuchaba, y le dije: “Yo lo vi cantando a todo pulmón y estamos hablando que tiene problemas de pulmones, sabes qué, Dios me dejo ver que él va a ser cantante”; a lo que él me dijo, créele, si Dios te mostró que va a ser cantante, así va a ser; y yo solo podía decir: Dios, me prometiste un cantante, va a ser cantante”.

Días después recibieron un llamado de la clínica donde les indicaron que el bebé había comenzado a respirar por sí solo, por lo que la cantante se aferró mucho más a sus creencias y con la voz cortada, recordó esos instantes de angustia como madre que la llevaron a vivir con fe el amor por sus hijos.

