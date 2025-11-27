¿Dónde comprar decoración navideña con poco presupuesto?: Conozca las mejores opciones para ahorrar plata

Con la llegada de diciembre, miles de familias en Bogotá comienzan la búsqueda de adornos navideños que permitan transformar sus hogares sin afectar demasiado el bolsillo. Aunque la oferta es amplia, encontrar productos modernos, de buena calidad y a precios accesibles puede convertirse en un reto cuando la temporada avanza y la demanda aumenta. No obstante, la capital cuenta con diversos puntos estratégicos donde es posible adquirir decoración a precios más bajos en comparación con otros comercios.

¿Dónde encontrar adornos de navidad económicos?

La primera opción para quienes buscan economía son las tiendas D1, que, pese a no contar con un catálogo muy extenso, ofrecen elementos decorativos que cubren las necesidades básicas de la temporada. En sus estanterías se encuentran muñecos, tazas temáticas, centros de mesa, tapetes y velas con precios que van desde los $8.500 hasta los $39.900, lo que representa una alternativa accesible para quienes quieren ambientar sus hogares sin gastar demasiado.

Otro de los lugares más concurridos durante esta época es Dollarcity, que se caracteriza por ofrecer una amplia variedad de artículos navideños a precios bajos. Allí es posible encontrar botas decorativas, guirnaldas, moños, letreros, organizadores, buzones de cartas, muñecos, esferas de distintos colores y tamaños, cascanueces, pequeños árboles de mesa y elementos para pesebres. La diversidad de productos y el costo reducido hacen de esta cadena uno de los sitios favoritos para realizar compras voluminosas o completar decoraciones específicas.

Por su parte, la cadena Easy también se ha convertido en un referente para quienes buscan adornos asequibles. Según la usuaria de TikTok Andrea Carvajal, en este lugar se encuentran bolas decorativas desde $4.995, figuras de madera por menos de $4.000, guirnaldas a partir de $10.990 y una amplia gama de complementos como velas, tapetes, ramas y estrellas. Su variedad, sumada a la posibilidad de encontrar diseños más elaborados sin elevar demasiado los costos, lo convierten en una opción ideal para renovar la decoración sin comprometer el presupuesto.

Sin embargo, quienes buscan aún más opciones, precios al por mayor o desean adquirir un árbol de Navidad, encuentran mejores oportunidades en sectores tradicionales como San Andresito de la 38, Galerías y el centro de Bogotá. En estos puntos abundan bodegas y locales especializados que ofrecen artículos de todos los estilos, tamaños y valores, lo que permite comparar y elegir entre una oferta mucho más amplia. La competencia entre comerciantes y la alta rotación de productos suelen traducirse en precios más competitivos y posibilidades de negociar.

¿Cuáles son las tendencias de decoración para esta navidad?0

Este año, la apuesta decorativa se aleja de las tradicionales bolas uniformes y colores clásicos. La tendencia dominante para los árboles y los espacios interiores está marcada por tonos vibrantes, moños de gran tamaño y arreglos florales, que reemplazan los elementos convencionales.

Asimismo, los moños elaborados y las flores decorativas se han convertido en protagonistas, ya que aportan volumen y un toque artesanal que resalta en las fotos. Este tipo de adornos permite combinar estilos y texturas, lo que genera árboles visualmente más ricos y dinámicos. A esto se suman las guirnaldas con tonos metálicos y los elementos hechos a mano, que continúan ganando espacio entre quienes desean una decoración más acogedora y moderna.